При этом Пукалов отметил, что волонтеры уже сообщили о готовности передать средства индивидуальной защиты для сбора последствий разлива нефтепродуктов, если такое случится.

«Даже если черноморское течение подхватит эту сажу, то это все-таки не сырой нефтепродукт, так что она быстрее утонет. Прогноз о масштабах этой трагедии давать рано, нет всей полноты информации. При этом мне сейчас мне посыпалась череда звонков наших волонтеров, активистов, в частности, с Таманского полуострова. Они сообщили, что есть запас средств защиты, который остался после анапской аварии. Так что в случае чего мы готовы передать эти средства индивидуальной защиты. Речь идет о комбинезонах, респираторах, для помощи в ликвидации последствий аварии, если они будут», — отметил он.

Также эколог раскрыл, какие еще меры безопасности можно предпринять уже сейчас, чтобы минимизировать ущерб и риск для побережья.

«При горении нефтепродуктов в море близко это все бонами не оградить, но, безусловно, необходимо поставить боновую защиту на удаление, чтобы локализовать распространение сгоревшей сажи, и по возможности обрабатывать ее сорбентами. Хочу сказать, что Морспаслужба Краснодарского края работает очень профессионально последние годы. Это уже совершенно другой уровень профессионализма по сравнению с тем, что мы видели два года назад. Надеюсь, что мужики сработают оперативно и без потерь», — подытожил он.

Напомним, что весной этого года из-за атаки ВСУ на терминалы в Туапсе также произошел разлив нефтепродуктов, из-за чего в последствии было загрязнено побережье. До это Россию потрясла катастрофа с разливом мазута из двух танкеров в декабре 2024 года у побережья Анапы, последствия от которой ликвидировали больше трех лет.

В июле этого года в Анапе все еще продолжались работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Однако в августе Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон на 105 пляжах Анапы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

