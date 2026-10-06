Катастрофа как в Анапе? Что грозит черноморскому побережью из-за пожара на нефтяном танкере
Роман Пукалов заявил НСН, что пока рано прогнозировать катастрофу уровня Анапы в Сочи, к тому же сейчас погода там играет на руку чрезвычайным службам и жителям.
Есть надежда, что на танкере, который горит недалеко от побережья Сочи, загорелось только судовое топливо из моторного отделения, однако уже сейчас стоит поставить боновые ограждения недалеко от суши, чтоб не допустить катастрофы. Об этом НСН рассказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.
В акватории Черного моря недалеко от Сочи произошло возгорание танкера. По данным сервиса MarineTraffic, горит нефтяной танкер Aframax Rio под флагом Либерии. Пляжи федеральной территории «Сириус» временно закрыты для обеспечения безопасности граждан, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Плишкин. Также закрыты и другие пляжи Сочи. Жителей и туристов просят воздержаться от длительного пребывания на улице и не открывать окна.
Пукалов раскрыл, каковы шансы, что инцидент грозит повторением катастрофы в Анапе.
«Есть надежда, что горело только судовое топливо из моторного отделения и судовых баков. То, что было загружено на судне, могло не попасть в море. К тому же по вечерам на побережье всегда дует бриз с берега на море. Так что надеемся, что бриз отнесет шлейф дыма от жилых районов Сочи. Однако на больших высотах направление ветра разворачивается, отсюда и чувствуется запах гари в городе. Если все-таки такой пепел выпадет на сушу, то опыт Туапсе показал, что деградация растительности не наступает. Мы изучали это методами биоиндикации. Что касается животных, да, волонтёры отмывали несколько десятков безнадзорных собак и кошек от черных точек после дождя. Но сейчас дождя в Сочи нет, а выпадение, если и будет, то сухой сажи. И мы очень надеемся, что оно пройдет в море», — рассказал он.
При этом Пукалов отметил, что волонтеры уже сообщили о готовности передать средства индивидуальной защиты для сбора последствий разлива нефтепродуктов, если такое случится.
«Даже если черноморское течение подхватит эту сажу, то это все-таки не сырой нефтепродукт, так что она быстрее утонет. Прогноз о масштабах этой трагедии давать рано, нет всей полноты информации. При этом мне сейчас мне посыпалась череда звонков наших волонтеров, активистов, в частности, с Таманского полуострова. Они сообщили, что есть запас средств защиты, который остался после анапской аварии. Так что в случае чего мы готовы передать эти средства индивидуальной защиты. Речь идет о комбинезонах, респираторах, для помощи в ликвидации последствий аварии, если они будут», — отметил он.
Также эколог раскрыл, какие еще меры безопасности можно предпринять уже сейчас, чтобы минимизировать ущерб и риск для побережья.
«При горении нефтепродуктов в море близко это все бонами не оградить, но, безусловно, необходимо поставить боновую защиту на удаление, чтобы локализовать распространение сгоревшей сажи, и по возможности обрабатывать ее сорбентами. Хочу сказать, что Морспаслужба Краснодарского края работает очень профессионально последние годы. Это уже совершенно другой уровень профессионализма по сравнению с тем, что мы видели два года назад. Надеюсь, что мужики сработают оперативно и без потерь», — подытожил он.
Напомним, что весной этого года из-за атаки ВСУ на терминалы в Туапсе также произошел разлив нефтепродуктов, из-за чего в последствии было загрязнено побережье. До это Россию потрясла катастрофа с разливом мазута из двух танкеров в декабре 2024 года у побережья Анапы, последствия от которой ликвидировали больше трех лет.
В июле этого года в Анапе все еще продолжались работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Однако в августе Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон на 105 пляжах Анапы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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