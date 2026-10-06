СМИ: Южная Корея поставляет топливо в Россию в обход санкций
Анализ портовых документов и данных отслеживания судов показал, что в июле и августе в российские порты доставили более 176 тыс. тонн топлива. Груз загрузили в нескольких южнокорейских портах на семь танкеров. Об этом пишет The Guardian.
Всего они совершили 14 рейсов на Дальний Восток. Три корабля находились под санкциями Великобритании и ЕС, а одно получило нефтепродукты при перегрузке в южнокорейских водах.
Аналитик финского центра CREA Исаак Леви заявил, что это подрывает режим санкций и поддержку Украины со стороны Сеула.
Сама Южная Корея отправляла Украине гумпомощь и нелетальное снаряжение — каски, бронежилеты, машины для разминирования, а в 2023 году обещала выделить $2,3 млрд. Большую часть — в виде кредитов.
При этом Сеул давно балансирует между поддержкой Киева и стремлением улучшить отношения с Москвой, исключая прямые поставки оружия. Москва давала понять, что заинтересована в восстановлении торговых связей.
Хотя в поставках участвуют суда, попавшие под санкции западных партнеров Южной Кореи, это, судя по всему, не нарушает местное законодательство: собственные меры страны против России касаются в основном экспортного контроля на промышленное оборудование, электронику и транспорт.
Ранее стало известно, что несдержанность президента Украины Владимира Зеленского перессорила Сеул с КНДР и РФ.
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