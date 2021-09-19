В России стартовал финальный день выборов

Выборы в России в 2021 году проходят с 17 по 19 сентября. Как сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова, в некоторых субъектах избиратели получают до девяти бюллетеней по разным уровням выборов.

По данным комиссии, явка на выборах в Госдуму на 20 часов мск по итогам второго дня голосования составила 31,51% без учета электронного голосования.

Как сообщила ранее Памфилова, минимальную явку фиксирует ЦИК на выборах в Петербурге, Хакасии и Калининградской области. Максимальная активность избирателей отмечена в Кемерово, Туве, Карачаево-Черкесии.

