В России стартовал финальный день выборов

В России начался финальный день голосования, в ходе которого выбирают депутатов Госдумы, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов, сообщает РИА Новости.

Памфилова назвала регионы с максимальной явкой на выборы

Выборы в России в 2021 году проходят с 17 по 19 сентября. Как сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова, в некоторых субъектах избиратели получают до девяти бюллетеней по разным уровням выборов.

По данным комиссии, явка на выборах в Госдуму на 20 часов мск по итогам второго дня голосования составила 31,51% без учета электронного голосования.

Как сообщила ранее Памфилова, минимальную явку фиксирует ЦИК на выборах в Петербурге, Хакасии и Калининградской области. Максимальная активность избирателей отмечена в Кемерово, Туве, Карачаево-Черкесии.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ГосдумаВыборы
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