В России стартовал финальный день выборов
В России начался финальный день голосования, в ходе которого выбирают депутатов Госдумы, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов, сообщает РИА Новости.
Выборы в России в 2021 году проходят с 17 по 19 сентября. Как сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова, в некоторых субъектах избиратели получают до девяти бюллетеней по разным уровням выборов.
По данным комиссии, явка на выборах в Госдуму на 20 часов мск по итогам второго дня голосования составила 31,51% без учета электронного голосования.
Как сообщила ранее Памфилова, минимальную явку фиксирует ЦИК на выборах в Петербурге, Хакасии и Калининградской области. Максимальная активность избирателей отмечена в Кемерово, Туве, Карачаево-Черкесии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+0 / сут.
Умерли
197 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+0 / сут.
- В России стартовал финальный день выборов
- Карпов отреагировал на иск советской шахматистки к Netflix из-за сериала «Ход королевы»
- ЦИК раскрыл подробности работы на избирательных участка после их закрытия
- Депутат Европарламента Бютикофер пригрозил «Северному потоку-2» стать руинами
- Памфилова назвала регионы с минимальной и максимальной явкой
- Первые победители розыгрыша квартир в Москве среди онлайн-избирателей поделились впечатлениями
- Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса
- Штраф неизбежен. В Британии опасаются французских санкций из-за срыва сделки по подлодкам
- Андрей Бочкарёв: На пусковых участках БКЛ построено почти 24 км тоннелей
- Собянин провел технический пуск Южного участка БКЛ метро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru