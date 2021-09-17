«От них зависит наша жизнь». Музыканты прокомментировали начало выборов

Музыканты Сергей Мазаев и Андрей Макаревич в эфире НСН рассказали о том, что для них значат выборы и готовы ли они принять в них участие. Ранее в пятницу в России стартовал Единый день голосования.

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев рассказал о своем отношении к техническим новшествам, которые в этом году были введены.

«Я завтра пойду голосовать, я еще работаю сейчас. У меня школа рядом, зачем мне онлайн, ноги работают. Пойду с паспортом и проголосую», - поделился он.

Мазаев отверг точку зрения, согласно которой на выборы ходить не надо.