«От них зависит наша жизнь». Музыканты прокомментировали начало выборов

Музыканты рассказали НСН о своих планах в первый день выборов в Госдуму, а также о своем отношении к голосованию.

Музыканты Сергей Мазаев и Андрей Макаревич в эфире НСН рассказали о том, что для них значат выборы и готовы ли они принять в них участие. Ранее в пятницу в России стартовал Единый день голосования.

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев рассказал о своем отношении к техническим новшествам, которые в этом году были введены.

«Я завтра пойду голосовать, я еще работаю сейчас. У меня школа рядом, зачем мне онлайн, ноги работают. Пойду с паспортом и проголосую», - поделился он.

Мазаев отверг точку зрения, согласно которой на выборы ходить не надо.

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«Мало ли что говорят! Люди любят поговорить, почему бы нет. Выборы, конечно, нужны. Любые выборы всегда влияют тем или иным образом на жизнь россиян. От результатов этих выборов зависит то, насколько качественный управленческий аппарат будет у нас в стране. От качества этих специалистов зависит наша жизнь, в этом нет абсолютно ничего нового», - резюмировал певец.

В свою очередь, лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич в комментарии НСН отметил, что уже воспользовался возможностью проголосовать онлайн.

«Я проголосовал уже в интернете, это очень удобно, никуда не надо ходить. Я вообще тишину люблю больше, чем шум», - отметил он.

Музыкант также заявил, что еще не готов говорить о том, важно ли это голосование.

«Я ничего не считаю, поживем увидим», - подчеркнул Макаревич.

Сделать свой выбор можно будет в течение трех дней до 19 сентября включительно. Ранее НСН писала о том, какие нововведения будут опробованы в ходе нынешних выборов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкантыВыборы
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