«Рифма на века». Камиль Ларин рассказал о планах в день выборов

Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин рассказал НСН, что пока проголосовать не успел из-за работы, но призвал россиян сделать свой выбор.

Проголосовать можно будет в течение трех дней до 19 сентября включительно. Также стартовало и онлайн-голосование для тех, кто заранее подал заявку.