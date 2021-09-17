«Рифма на века». Камиль Ларин рассказал о планах в день выборов
Актер театра и кино отметил, что каждый должен сделать свой выбор, главное – чтобы этот выбор был.
Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин рассказал НСН, что пока проголосовать не успел из-за работы, но призвал россиян сделать свой выбор.
Проголосовать можно будет в течение трех дней до 19 сентября включительно. Также стартовало и онлайн-голосование для тех, кто заранее подал заявку.
«Рифма к слову «выборы» та же, хотя я уже успел несколько книжек поэтических выпустить, но рифма остается на века, мне кажется. Я пока делаю свой выбор в сторону проб, у меня пробы, поеду заниматься своей работой. А выбор, конечно, надо делать всем и каждому. Главное, чтобы он был», - отметил актер.
В 2007 году состоялась премьера комедийного фильма «День выборов» - экранизация одноименного спектакля «Квартета И» и группы «Несчастный случай». Картина обрела популярность и статус культовой, а песня Сергея Шнурова, прозвучавшая в фильме, стала народным мемом.
Ранее Камиль Ларин презентовал в пресс-центре НСН свою книгу «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых».
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