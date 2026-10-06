Появились подробности атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря

Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Экипаж из 23 человек — все граждане Индии — спасли. По предварительной информации, пострадавших нет.



Министр транспорта РФ Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий происшествия. Сейчас в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти.



Превышения нормы загрязняющих веществ в районе «Сириуса» не зафиксировали. В Минтрансе уточнили, что приступить к тушению специалисты смогут после снижения интенсивности пожара. Сил и средств для этого достаточно.



До этого рассказывали, что грозит черноморскому побережью из-за возгорания на нефтяном танкере.

