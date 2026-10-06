Появились подробности атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря

Возгорание танкера произошло в акватории Черного моря вблизи Сочи. Власти закрыли пляжи федеральной территории «Сириус» для отдыхающих. Об этом пишет ТАСС.

В Черном море загорелся танкер, пляжи «Сириуса» временно закрыли

Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Экипаж из 23 человек — все граждане Индии — спасли. По предварительной информации, пострадавших нет.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий происшествия. Сейчас в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти.

Превышения нормы загрязняющих веществ в районе «Сириуса» не зафиксировали. В Минтрансе уточнили, что приступить к тушению специалисты смогут после снижения интенсивности пожара. Сил и средств для этого достаточно.

До этого рассказывали, что грозит черноморскому побережью из-за возгорания на нефтяном танкере.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:НефтьПожар

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