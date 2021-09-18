Telegram ограничит работу связанных с предвыборной агитацией ботов
Мессенджер Telegram ограничит работу связанных с предвыборной агитацией ботов. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров.
Предприниматель напомнил, что в России стартовали трехдневные выборы в Госдуму и начались «дни тишины», когда агитация запрещена.
«Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией», — подчеркнул Дуров.
Напомним, выборы в Госдуму начались в России в пятницу, 17 сентября, и продолжатся до вечера воскресенья, 19 сентября.
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