Фермер Олег Сирота проголосовал на выборах вместе со своей козой Меркель

Подмосковный фермер Олег Сирота проголосовал на выборах в Истре вместе со своей козой Меркель. Об этом сообщает информационный центр Московской области по выборам.

Известный сыровар заявил, что выборы для него — это праздник. Он рассказал, что коза Меркель сама потянула его к избирательному участку. При этом по телевизору он видел, что можно приходить на выборы с домашними животными. Сирота сказал, что никаких проблем не возникло, их пустили на участок и выдали бюллетень.

«Рифма на века». Камиль Ларин рассказал о планах в день выборов

Фермер подчеркнул, что Меркель «очень понравилось голосовать» и эта процедура может стать для них традиционной.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе. В Москве и еще шести регионах можно проголосовать дистанционно.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Информационный центр Московской области по выборам
ТЕГИ:Московская ОбластьГосдумаВыборы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры