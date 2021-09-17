Фермер Олег Сирота проголосовал на выборах вместе со своей козой Меркель

Подмосковный фермер Олег Сирота проголосовал на выборах в Истре вместе со своей козой Меркель. Об этом сообщает информационный центр Московской области по выборам.

Известный сыровар заявил, что выборы для него — это праздник. Он рассказал, что коза Меркель сама потянула его к избирательному участку. При этом по телевизору он видел, что можно приходить на выборы с домашними животными. Сирота сказал, что никаких проблем не возникло, их пустили на участок и выдали бюллетень.