Первый депутат Государственной думы нового созыва решила сложить полномочия
В Госдуму внесли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Ирины Елиферовой. Об этом пишет РИА Новости.
В документе говорится, что полномочия предлагается прекратить с 2 октября из-за ее письменного заявления. В нем упоминается переход на другую работу. Куда именно, не раскрывается.
Елиферова может стать первым депутатом нового созыва, который покинул думу. Постановление вступит в силу со дня принятия.
Ирину Елиферову избрали по федеральному округу по списку «Единой России». На сайте партии уточняют, что она занимает должность замруководителя исполкома Московского городского регионального отделения партии — начальника отдела агитационно-пропагандистской работы.
Также политик входит в генсовет «ЕР» и региональный политсовет. Ее же связывают с проектами «Женское движение Единой России» и «Матери России».
Ранее в ЦИК сообщили, что от мандатов Госдумы отказались 57 человек.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- США потеряли свыше 80 летательных аппаратов в военном конфликте с Ираном
- Осенние каникулы в этом учебном году станут самыми длинными за десять лет
- Захарова высказалась о применении силы против молодежи во Франции
- Первый депутат Государственной думы нового созыва решила сложить полномочия
- Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины до 1,2%
- Появились подробности атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря
- Большие риски: Зачем России выращивать кофе в Африке
- Президент США Трамп связал митинги во Франции с распространением ислама
- Катастрофа как в Анапе? Что грозит черноморскому побережью из-за пожара на нефтяном танкере
- СМИ: Южная Корея поставляет топливо в Россию в обход санкций