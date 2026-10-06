Первый депутат Государственной думы нового созыва решила сложить полномочия

В документе говорится, что полномочия предлагается прекратить с 2 октября из-за ее письменного заявления. В нем упоминается переход на другую работу. Куда именно, не раскрывается.



Елиферова может стать первым депутатом нового созыва, который покинул думу. Постановление вступит в силу со дня принятия.



Ирину Елиферову избрали по федеральному округу по списку «Единой России». На сайте партии уточняют, что она занимает должность замруководителя исполкома Московского городского регионального отделения партии — начальника отдела агитационно-пропагандистской работы.



Также политик входит в генсовет «ЕР» и региональный политсовет. Ее же связывают с проектами «Женское движение Единой России» и «Матери России».



Ранее в ЦИК сообщили, что от мандатов Госдумы отказались 57 человек.

