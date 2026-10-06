Первый депутат Государственной думы нового созыва решила сложить полномочия

В Госдуму внесли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Ирины Елиферовой. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты выбрали председателей комитетов Госдумы девятого созыва

В документе говорится, что полномочия предлагается прекратить с 2 октября из-за ее письменного заявления. В нем упоминается переход на другую работу. Куда именно, не раскрывается.

Елиферова может стать первым депутатом нового созыва, который покинул думу. Постановление вступит в силу со дня принятия.

Ирину Елиферову избрали по федеральному округу по списку «Единой России». На сайте партии уточняют, что она занимает должность замруководителя исполкома Московского городского регионального отделения партии — начальника отдела агитационно-пропагандистской работы.

Также политик входит в генсовет «ЕР» и региональный политсовет. Ее же связывают с проектами «Женское движение Единой России» и «Матери России».

Ранее в ЦИК сообщили, что от мандатов Госдумы отказались 57 человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Единая РоссияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры