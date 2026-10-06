Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины до 1,2%

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста украинской экономики в 2026 году до 1,2%. Об этом говорится в новом региональном докладе организации по Европе.

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По оценке ВБ, участившиеся атаки на критически важные объекты инфраструктуры и перебои в экспорте могут замедлить рост до 1,2%. Это самые низкие темпы для Киева за четыре года.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2027-м украинская экономика вырастет на 1,5%, а в 2028-м — на 3%. Также в организации учитывают, что активные боевые действия продлятся до конца следующего года. По этой причине она будет восстанавливаться гораздо медленнее, чем прогнозировалось ранее.

Недавно стало известно, что Киеву предстоит выплатить Международному валютному фонду почти $1 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
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