Физик объяснил «дар и проклятие» нейтрино, за которые вручили Нобелевку
Сквозь человека каждую секунду проходят миллиарды нейтрино. Их изучение открывает новый способ наблюдать за далекими объектами Вселенной. О сути открытий, отмеченных Нобелевской премией по физике 2026 года, Life рассказал научный сотрудник Национального центра физики и математики Максим Вялков.
По словам эксперта, речь идет о «частицах-интровертах», которые слабо взаимодействуют с другими: сквозь каждого из нас пролетает 10-15 млрд нейтрино в секунду, но мы этого не чувствуем.
Подобную особенность Вялков считает одновременно «даром и проклятием». Частицы способны приносить информацию из далекого космоса почти без препятствий. Но по той же причине их чрезвычайно трудно зарегистрировать. «Сачком» для них становятся огромные объемы прозрачного вещества. Антарктическая обсерватория IceCube использует лед, а российский телескоп «Байкал-ГВД» — воду Байкала.
При редком взаимодействии нейтрино с веществом рождаются заряженные частицы, например электроны или мюоны. В движении они создают световой след — черенковское излучение. Чувствительные приборы фиксируют вспышки и позволяют восстановить параметры события.
Вялков образно описал это как способность нейтрино «пнуть» электрон: чтобы заметить редчайшие взаимодействия, нужны большие установки, точные датчики и сложные расчеты.
Мгновенного изменения повседневной жизни от этих открытий ждать не стоит. Их значение связано с развитием фундаментальной науки и возможностей техники. По его словам, развивая методики и точность приборов, ученые создают базу для новых технологий, о которых сейчас можно даже не догадываться.
Задача фундаментальных исследований — «искать путь и создавать условия», чтобы прикладные специалисты позже превратили знания в работающие решения, резюмировал эксперт.
Ранее НСН подробно рассказывала о лауреате Нобелевской премии по физике в 2026 году — бельгийском ученом Фрэнсисе Хальсене.
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