Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией в Нижнем Новгороде — 3:3

Сборная России по футболу разошлась ничьей с Нигерией в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене» 6 октября. Команды забили по три мяча. При этом подопечные Валерия Карпина вели 3:1 к началу второго тайма.

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Счет открыли гости. На 10 минуте Келечи Ихеаначо точно пробил низом в ближний угол ворот Александра Максименко. Позже Лечи Садулаев сравнял с передачи Алексея Батракова — 1:1. В добавленное к стартовому отрезку время Матвей Кисляк вывел хозяев вперед — 2:1.

На 54 минуте Алексей Миранчук увеличил преимущество россиян до двух мячей — 3:1. Однако сохранить его до финального свистка не получилось. На 78 минуте Питер Эдокполор метким обводящим ударом сократил отставание африканцев. А в компенсированное ко второму тайму время Акор Адамс спас Нигерию от поражения — 3:3.

Недавно команда Валерия Карпина разгромила Намибию со счетом 6:0.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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