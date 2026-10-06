Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией в Нижнем Новгороде — 3:3

Счет открыли гости. На 10 минуте Келечи Ихеаначо точно пробил низом в ближний угол ворот Александра Максименко. Позже Лечи Садулаев сравнял с передачи Алексея Батракова — 1:1. В добавленное к стартовому отрезку время Матвей Кисляк вывел хозяев вперед — 2:1.



На 54 минуте Алексей Миранчук увеличил преимущество россиян до двух мячей — 3:1. Однако сохранить его до финального свистка не получилось. На 78 минуте Питер Эдокполор метким обводящим ударом сократил отставание африканцев. А в компенсированное ко второму тайму время Акор Адамс спас Нигерию от поражения — 3:3.



Недавно команда Валерия Карпина разгромила Намибию со счетом 6:0.

