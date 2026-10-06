Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией в Нижнем Новгороде — 3:3
Сборная России по футболу разошлась ничьей с Нигерией в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене» 6 октября. Команды забили по три мяча. При этом подопечные Валерия Карпина вели 3:1 к началу второго тайма.
Счет открыли гости. На 10 минуте Келечи Ихеаначо точно пробил низом в ближний угол ворот Александра Максименко. Позже Лечи Садулаев сравнял с передачи Алексея Батракова — 1:1. В добавленное к стартовому отрезку время Матвей Кисляк вывел хозяев вперед — 2:1.
На 54 минуте Алексей Миранчук увеличил преимущество россиян до двух мячей — 3:1. Однако сохранить его до финального свистка не получилось. На 78 минуте Питер Эдокполор метким обводящим ударом сократил отставание африканцев. А в компенсированное ко второму тайму время Акор Адамс спас Нигерию от поражения — 3:3.
Недавно команда Валерия Карпина разгромила Намибию со счетом 6:0.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией в Нижнем Новгороде — 3:3
- Большинство украинцев в Польше не планируют возвращаться домой
- Физик объяснил «дар и проклятие» нейтрино, за которые вручили Нобелевку
- В Черном море загорелся танкер, пляжи «Сириуса» временно закрыли
- Депутат Государственной думы Романов отправился на СВО
- Глухая деревушка: Какую недвижимость в Италии можно купить за €10 тысяч
- Гастроэнтеролог развеяла один из главных мифов о гастрите
- Военный эксперт Кнутов оценил реальные возможности ракет Ирана
- Политолог допустил потерю поддержки Японии Киевом из-за скандала с Сеулом
- Верховный суд РФ отменил лишение прав за магнитные рамки для номеров