В России больше развито индустриальное растениеводство, заточенное на зерновые, бобовые и масличные культуры, а вот выращивание кофе, тем более в Африке, требует серьезной оценки рисков. Об этом НСН рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Западноафриканская Сьерра-Леоне готова предоставить России в аренду земли для выращивания кофе, заявил посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. Об этом пишет ТАСС. По словам Йонгаво, тогда уже бы через 3-4 года Россия могла воплотить мечту страны о том, чтобы привозить в Россию кофе прямо из Сьерра-Леоне. Востриков раскрыл, может ли это предложение заинтересовать российские компании.

«У нас сейчас довольно много поставщиков кофе. Причем многие закупают зеленые зерна, потом их обжаривают, молят, упаковывают и даже умудряются отправлять на экспорт в другие страны. Компании будут принимать решение, исходя из своей стратегии, изучения обстановки и логистики. Но, я думаю, что предложение может найти своих интересантов», — отметил он.