Большие риски: Зачем России выращивать кофе в Африке
Дмитрий Востриков раскрыл НСН, что российские компании должны будут просчитать ситуацию с логистикой и инвестициями, а также изучить технологию выращивания кофе, прежде чем соглашаться на предложение от Сьерра-Леоне.
В России больше развито индустриальное растениеводство, заточенное на зерновые, бобовые и масличные культуры, а вот выращивание кофе, тем более в Африке, требует серьезной оценки рисков. Об этом НСН рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Западноафриканская Сьерра-Леоне готова предоставить России в аренду земли для выращивания кофе, заявил посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. Об этом пишет ТАСС. По словам Йонгаво, тогда уже бы через 3-4 года Россия могла воплотить мечту страны о том, чтобы привозить в Россию кофе прямо из Сьерра-Леоне. Востриков раскрыл, может ли это предложение заинтересовать российские компании.
«У нас сейчас довольно много поставщиков кофе. Причем многие закупают зеленые зерна, потом их обжаривают, молят, упаковывают и даже умудряются отправлять на экспорт в другие страны. Компании будут принимать решение, исходя из своей стратегии, изучения обстановки и логистики. Но, я думаю, что предложение может найти своих интересантов», — отметил он.
При этом Востриков подчеркнул, что выращивание кофе — это довольно специфический процесс, а также подверженный сильным рискам и колебаниям на бирже.
«Здесь надо изучать технологию выращивания и смотреть данные по инвестициям в гектар, рассчитать, через сколько там будет первый урожай, какая техника необходима. Здесь много специфических вопросов. У нас все-таки в России больше индустриальное растениеводство, заточенное на зерновые, бобовые и масличные культуры. А кофе довольно специфичный продукт. Что касается Африки, мы видим, как меняется логистика в последнее время, плюс кофе и какао-бобы — это биржевые товары, на которых иногда бывают сильные спекуляции крупнейших мировых трейдеров. Поэтому мы видим очень большую амплитуду колебаний на рынке. А это значит, что это довольно рискованно. Поэтому здесь очень много факторов, которые надо изучать инвестору перед принятием решения о таких инвестициях», — подытожил он.
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия раскрыл НСН, что снижение котировок на арабику на 30%, совершенно не значит, что до потребителя в России дойдет такое же снижение цен на кофе.
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