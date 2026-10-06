Большинство украинцев в Польше не планируют возвращаться домой

Подавляющее большинство находящихся в Польше граждан Украины не планирует возвращаться на родину. Две трети даже не рассматривают возможность отъезда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование агентства по трудоустройству Smart Solutions HR.

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Для значительной части переселенцев Польша превратилась из временного пункта пребывания в постоянное место жительства. Авторы исследования уточнили, что даже в случае переезда большинство украинцев не собираются возвращаться домой. Рассматривают и другие направления. Например, Германию.

Ранее стало известно, что жители Киева массово уезжают из города на фоне транспортных проблем.

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ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:ПольшаУкраина

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