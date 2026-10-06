Большинство украинцев в Польше не планируют возвращаться домой
Подавляющее большинство находящихся в Польше граждан Украины не планирует возвращаться на родину. Две трети даже не рассматривают возможность отъезда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование агентства по трудоустройству Smart Solutions HR.
Для значительной части переселенцев Польша превратилась из временного пункта пребывания в постоянное место жительства. Авторы исследования уточнили, что даже в случае переезда большинство украинцев не собираются возвращаться домой. Рассматривают и другие направления. Например, Германию.
Ранее стало известно, что жители Киева массово уезжают из города на фоне транспортных проблем.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Катастрофа как в Анапе? Что грозит черноморскому побережью из-за пожара на нефтяном танкере
- СМИ: Южная Корея поставляет топливо в Россию в обход санкций
- Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией в Нижнем Новгороде — 3:3
- Большинство украинцев в Польше не планируют возвращаться домой
- Физик объяснил «дар и проклятие» нейтрино, за которые вручили Нобелевку
- В Черном море загорелся танкер, пляжи «Сириуса» временно закрыли
- Депутат Государственной думы Романов отправился на СВО
- Глухая деревушка: Какую недвижимость в Италии можно купить за €10 тысяч
- Гастроэнтеролог развеяла один из главных мифов о гастрите
- Военный эксперт Кнутов оценил реальные возможности ракет Ирана