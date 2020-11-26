Весело и страшно. Эсминцы США поставил мир на грань Третьей мировой

В акваторию Черного моря в среду зашел эсминец «Дональд Кук» в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость». Накануне же миноносец «Джон Маккейн» нарушил российскую границу на юге Приморского края, в заливе Петра Великого.

Британское издание Daily Express считает, что действия эсминцев ВМС США у берегов РФ грозят опасными последствиями вплоть до начала Третьей мировой войны.

В свою очередь, читатели польского издания Interia высмеяли заход американского эсминца «Джон Маккейн» в российские воды. Пользователь Dyzio назвал эту ситуацию «слабоватой демонстрацией». «Вошли в чужой двор и сразу же вышли», - написал он. Пользователь Sien в свою очередь охарактеризовал эти действия как «последние конвульсии» Дональда Трампа.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН назвал хамством поведение американцев.

«Хамство Соединенных Штатов Америки на море уже стало модным. Так поступать нельзя. Надо уважать суверенитет - раз, границы - два, территориальные воды – три. Конечно, никто по ним применять оружие не будет, но нервы они щекочут», - отметил Комоедов.