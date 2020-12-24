Стали известны самые любящие Россию страны

Таджикистан стал лидером в рейтинге стран, где больше всего любят Россию, сообщает пресс-служба российского центра науки и культуры в Ереване.

В сообщении говорится, что по итогам опроса «В каких странах любят Россию больше всего?», который проводился Россотрудничеством, в ТОП-3 также вошли Сербия и Армения.

Также в десятку стран, где наиболее доброжелательно относятся к России, вошли Казахстан, Киргизия, Молдавия, Сирия, Украина, Болгария и Китай.

Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста BBC о «новой холодной войне», заявил, что Россия «белая и пушистая» по сравнению со странами Запада, сообщает «Свободная Пресса». Глава государства отметил, что Россия точно не агрессивная, благообразная и настроенная на диалог и компромиссные решения.

