Стали известны самые любящие Россию страны
Таджикистан стал лидером в рейтинге стран, где больше всего любят Россию, сообщает пресс-служба российского центра науки и культуры в Ереване.
В сообщении говорится, что по итогам опроса «В каких странах любят Россию больше всего?», который проводился Россотрудничеством, в ТОП-3 также вошли Сербия и Армения.
Также в десятку стран, где наиболее доброжелательно относятся к России, вошли Казахстан, Киргизия, Молдавия, Сирия, Украина, Болгария и Китай.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста BBC о «новой холодной войне», заявил, что Россия «белая и пушистая» по сравнению со странами Запада, сообщает «Свободная Пресса». Глава государства отметил, что Россия точно не агрессивная, благообразная и настроенная на диалог и компромиссные решения.
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