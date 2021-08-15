Эксперты опасаются резни в Афганистане и новых вызовов от США
Эксперты прогнозируют развитие ситуации в Афганистане на фоне захвата власти талибами*.
Риск «банальной резни» в связи со «сведением счетов и зачисткой территории» проявляется сейчас в Афганистане на фоне расширения влияния движения «Талибан»* (*запрещенной в России террористической организации). Об этом заявил RT замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
По его мнению, взятие власти в Афганистане движением «Талибан» – следствие политики США, развязанной а регионе 20 лет назад.
«Ввели войска, якобы обучили армию, которая сейчас без боя сдает позицию за позицией. По сути, сейчас бросают своих сторонников. Они сейчас пытаются все мировое сообщество привлечь к этому делу. Пусть тогда выступают инициаторами созыва Совета Безопасности, раз они начали это дело, пусть мировое сообщество решает в Совбезе, как остановить то, что происходит в Афганистане», — заявил Джабаров.
В свою очередь, ВВС сообщает о том, что талибы завершили окружение Кабула. Представитель мятежников пообещал не блокировать снабжение города товарами первой необходимости, не создавать препятствия для нормальной работы больниц и охраняемого иностранными военными международного аэропорта.
Кстати, оттуда намереваются вылететь за границу высокопоставленные лица Афганистана, в том числе советники президента. В течение нескольких часов задерживается рейс Pakistan Airlines в Исламабад, на борту которого, по данным местных СМИ, находятся спикер нижней палаты парламента Рахман Рахмани, один из лидеров партии «Исламское единство» Мухаммад Мухакик, председатель партии «Исламское общество» Салахуддин Раббани, советник президента Афганистана по вопросам безопасности и другие политики, отмечает «Интерфакс».
По данным из посольства РФ в Афганистане, в Кабуле никаких военных действий не ведется, обстановка в столице немного напряженная, сообщает ТАСС.
«Обстановка в Кабуле немного напряженная, но никакой войны в городе нет», - пояснили в диппредставительстве.
В настоящее время «стороны ведут политические контакты», рассказали в посольстве и поясни ли, что угрозы работы дипкорпуса нет, поэтому отсутствует необходимость эвакуации.
Определить преемника президента и заключить долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов – это главные условия, которые собирается выдвинуть президент Афганистана Ашраф Гани, который готовится сложить полномочия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Президент придерживается своих условий сложения полномочий», - отмечает источник.
По мнению политолога Ивана Мезюхо, после установления талибами нового политического режима в Афганистане, с которым, как он полагает, США имеют контакты, в стране останутся представители американской разведки. И это станет новым вызовом для мира.
«Я думаю, что, несмотря на то что американская группировка уходит, служба американской разведки и спецслужбы безопасности других государств продолжат работать на территории Афганистана и это будут новые вызовы для мира», — заключил Мезюхо.
Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
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