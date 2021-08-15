Эксперты опасаются резни в Афганистане и новых вызовов от США

Риск «банальной резни» в связи со «сведением счетов и зачисткой территории» проявляется сейчас в Афганистане на фоне расширения влияния движения «Талибан»* (*запрещенной в России террористической организации). Об этом заявил RT замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его мнению, взятие власти в Афганистане движением «Талибан» – следствие политики США, развязанной а регионе 20 лет назад.