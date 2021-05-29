Эксперты: Американские уши торчат за проблемой русских Курил

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН напомнил, что Москва и Токио в своё время были близки к урегулированию вопроса, но помешали американцы.

«Американский фактор есть, и он был изначально. Когда в 1956 году шли переговоры о мирном договоре между СССР и Японией, то в конечном итоге Советский Союз предложил японцам: давайте вернём вам группу островов Хабомаи и Шикотан, но только после подписания мирного договора. Что и было отражено в советско-японской декларации в том же году. Но тут вмешались американцам, которые сказали японцам: если вы согласитесь только на два острова, отказавшись от двух остальных, то мы вам не вернём Окинаву. Окинава тогда была под оккупацией Соединённых Штатов. Японцы забеспокоились и стали требовать все четыре острова. И с тех пор эта позиция не меняется. Так что за этой проблемой торчат американские уши, это ни для кого не секрет», - рассказал глава Центра японских исследований.