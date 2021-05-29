Эксперты: Американские уши торчат за проблемой русских Курил
В России востоковеды и дипломаты снова обсуждают обмен мнениями между Москвой и Токио о судьбе Южных Курил.
Российский МИД прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Советский Союз в 1970-х годах был готов передать Японии два из четырех островов южнокурильской гряды, на которые претендует Токио. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обратили внимание на публикацию информагентства Киодо со ссылкой на материалы из бывшего архива ЦК КПСС. ...В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более, если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», - прокомментировали публикации в министерстве.
Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН напомнил, что Москва и Токио в своё время были близки к урегулированию вопроса, но помешали американцы.
«Американский фактор есть, и он был изначально. Когда в 1956 году шли переговоры о мирном договоре между СССР и Японией, то в конечном итоге Советский Союз предложил японцам: давайте вернём вам группу островов Хабомаи и Шикотан, но только после подписания мирного договора. Что и было отражено в советско-японской декларации в том же году. Но тут вмешались американцам, которые сказали японцам: если вы согласитесь только на два острова, отказавшись от двух остальных, то мы вам не вернём Окинаву. Окинава тогда была под оккупацией Соединённых Штатов. Японцы забеспокоились и стали требовать все четыре острова. И с тех пор эта позиция не меняется. Так что за этой проблемой торчат американские уши, это ни для кого не секрет», - рассказал глава Центра японских исследований.
Также эксперт подтвердил, что договор о безопасности, заключенный между США и Японией, является одним из главных препятствий в переговорах Москвы и Токио по вопросу подписания мирного договора и взаимодействием по Южным Курилам.
«Россия осторожно подходит к переговорам с Японией по Курилам, потому что опасается появления на островах военных баз США, если территория будет передана Токио. Несколько лет назад секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсуждал этот вопрос со своим японским коллегой и спрашивал о гарантиях отсутствия американских военных на Курильских островах в случае их передачи Японии. Представитель Токио не смог их предоставить», - констатировал эксперт.
Бывший посол России в Японии Александр Панов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскрыл, что в Японии сейчас активно обсуждают, что вообще делать с переговорами по мирному соглашению, которого между Москвой и Токио нет со времён окончания Второй мировой войны из-за проблемы принадлежности Южных Курил.
«Потому что эти переговоры не ведутся, зашли в тупик, особенно после заявлений российской стороны, что, согласно Конституции РФ, никаких территориальных уступок быть не может. Тем не менее обе стороны договорились продолжать переговоры по мирному договору. Но в головах японцев крутится мысль: какие могут быть переговоры, если по декларации 1956 года Советский Союз обещал после подписания договора передать два острова – Хабомаи и Шикотан. Поэтому разные домыслы. Раз с Японией демаркации еще не было, то какая-то возможность здесь есть», - отметил Панов.
Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. В минувшем году Москва и Токио приняли соглашение о совместной хозяйственной деятельности на оспариваемых островах.
Ранее президент в ходе беседы с редакторами государственных СМИ сообщил, что действия России по отношению к Японии не будут противоречить Конституции страны. Многие СМИ Японии сделали вывод, что Россия не будет обсуждать суверенитет Южных Курил.
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