«Решили взять измором». Мухин о желании Японии забрать Курилы

Японцы будут брать российский МИД измором. Такое мнение в эфире НСН высказал политолог Алексей Мухин после заявления Токио о желании «настойчиво» вести переговоры с Москвой по Южным Курилам.

После окончания пандемии Япония намерена вернуться к обсуждению с Россией территориальной принадлежности Южных Курил, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий государства. С таким заявлением выступил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като.

Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН предположил, что японцы решили взять сотрудников российского МИД измором.

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«Наши японские партнеры решили взять, судя по всему, измором и МИД, и те подразделения администрации президента, которые отвечают за внешнюю политику», – сказал он.

Также Мухин в интервью НСН отметил, что после оскорбительного поведения бывшего президента США Дональда Трампа на встречах с европейскими партнерами, появление нового американского лидера Джо Байдена на саммите «Большой семерки» будут ждать с «большой надеждой».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КонституцияЯпонияКурильские ОстроваАлексей Мухин
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