«Решили взять измором». Мухин о желании Японии забрать Курилы

После окончания пандемии Япония намерена вернуться к обсуждению с Россией территориальной принадлежности Южных Курил, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий государства. С таким заявлением выступил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като.

Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН предположил, что японцы решили взять сотрудников российского МИД измором.