СМИ: В Японии обнародовали рассекреченные документы о мирном договоре с СССР

По данным агентства, Кремль был готов вернуть Токио остров Шикотан и прилегающие мелкие острова Малой Курильской гряды, но не крупные острова Кунашир и Итуруп. Такое решение предполагалось реализовать в ответ на укрепление отношений Китая и Японии.

Тем не менее, на переговорах генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с японским премьер-министром Какуэем Танакой в октябре 1973 года в Москве за четыре раунда советская сторона ни разу не затронула территориальный вопрос.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга ранее заявил, что Токио намерен решить вопрос Южных Курил через диалог с Россией, основанный на Совместной советско-японской декларации 1956 года. По его словам, это будет нелегко.

