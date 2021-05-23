СМИ: В Японии обнародовали рассекреченные документы о мирном договоре с СССР

СССР в начале 70-х годов ХХ века намеревался разрешить проблему мирного договора с Японией на фоне сближения Пекина и Токио, агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

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По данным агентства, Кремль был готов вернуть Токио остров Шикотан и прилегающие мелкие острова Малой Курильской гряды, но не крупные острова Кунашир и Итуруп. Такое решение предполагалось реализовать в ответ на укрепление отношений Китая и Японии.

Тем не менее, на переговорах генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с японским премьер-министром Какуэем Танакой в октябре 1973 года в Москве за четыре раунда советская сторона ни разу не затронула территориальный вопрос.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга ранее заявил, что Токио намерен решить вопрос Южных Курил через диалог с Россией, основанный на Совместной советско-японской декларации 1956 года. По его словам, это будет нелегко.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСССРРоссияЯпонияКурилы
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