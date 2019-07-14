Жесткую позицию России по Курилам списали на трудности перевода
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН усомнился в корректности информации об отказе России обсуждать с Японией передачу Южных Курил.
Источники в российских дипломaтических кругaх зaявили, что Россия откaзaлaсь обсуждaть с Японией передaчу двух островов Курильской гряды. Об этом сообщaет Kyodo. По словaм информатора, решение России не обсуждaть передaчу двух островов гряды в рaмкaх переговоров, связaнных с зaключением мирного договорa, объясняется обеспокоенностью из-зa aльянсa между Японией и СШA. Кроме того, компромисс с Токио по этому вопросу может скaзaться нa поддержке влaсти нaселением в России, уточняет Газета.ру.
Рaнее оргaнизaторы сaммитa G20 обознaчили Южные Курилы нa видео кaк чaсть Японии. Речь идет о видео, в котором говорилось о целях сaммитa. В МИД России зaявили, что Москвa недовольнa действиями Токио.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН предположил, что информация из японского Kyodo об отказе Москвы вести переговоры с Токио по поводу передaчи двух южнокурильских островов может оказаться некорректной и быть связана с трудностями перевода.
«Пока не было официального заявления с российской стороны, к информации из японских СМИ надо подходить с осторожностью. Может быть, был сделан неточный перевод. Например, Россия отказалась от передачи Японии Курильских островов, но продолжаются переговоры о совместном экономическом освоении территории. Информация очень зыбкая», - заявил эксперт.
Валерий Кистанов подтвердил, что договор о безопасности, заключенный между США и Японией является одним из главных препятствий в переговорах Москвы и Токио по вопросу взаимодействия на Южных Курилах.
«По американо-японскому договору о безопасности, США могут размещать свои объекты на любой территории, находящейся под контролем Японии. На любой. США не будут отказываться от этого права. Если Япония, получив Курилы, решит по каким-то причинам эту территорию не предоставлять под военные цели США, американцы лишат ее поддержки в противостоянии Китаю.
Россия осторожно подходит к переговорам с Японией по Курилам, потому что опасается появления на островах военных баз США, если территория будет передана Токио. Несколько лет назад секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсуждал этот вопрос со своим японским коллегой и спрашивал о гарантиях отсутствия американских военных на Курильских островах в случае их передачи Японии. Представитель Токио не смог их предоставить. Позже премьер Японии Синдзо Абэ заявлял, что этого не будет. Но гарантий нет», - констатировал эксперт.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН также отметил, что данные различных опросов жителей России в целом и населения островов Курильской гряды свидетельствуют о нежелании россиян передавать Японии часть территории России.
«В этих условиях было бы слишком одиозным решением передавать их Японии», - отметил Валерий Кистанов.
Ранее НСН уже писала, что двусторонние отношения России и Японии давно осложняет отсутствие мирного договора из-за территориального спора вокруг Южных Курил. Токио настаивает на условиях Трактата о торговле и границах 1855 года, по которому Японии должны отойти все четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва напоминает, что все четыре острова отошли России по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними обсуждению не подлежит. В сентябре прошлого года к изумлению японской стороны Владимир Путин предложил заключить мирный договор без предварительных условий. Как отмечает «РИА Новости», стороны приступили к переговорам по заключению мира, но при этом совместная хозяйственная деятельность на Курилах застопорилась.
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