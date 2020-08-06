В Госдуме не верят, что Лукашенко способен выдать россиян Украине
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире НСН заявил, что выдача на Украину задержанных в Минске перечеркнет отношения РФ и Белоруссии.
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко ранее обсудили возможную экстрадицию граждан России, задержанных под Минском. Украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода» заявил, что выдача части задержанных россиян Киеву - уже решенный вопрос. По словам журналиста, ему об этом рассказал в интервью сам Лукашенко. Гордон отметил, что белорусский лидер дал «зеленый свет» прокуратуре и правоохранительным органам на экстрадицию задержанных на Украину.
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире НСН заявил, что Лукашенко не пойдет на экстрадицию россиян на Украину, потому что знает возможные последствия этого шага.
«Если Лукашенко это сделает, то это будет зачеркнутая страница в наших отношениях (с Белоруссией – прим. НСН), и уже поправить ничего будет нельзя. Он это прекрасно понимает и этого не сделает», - считает Калашников.
По мнению главы думского комитета, пока речь идет лишь об угрозах, потому обсуждать ответные действия России не имеет смысла.
«Если Лукашенко решится, то Россией будут сделаны определенные выводы. Пока он только грозится», - подчеркнул депутат.
Власти России неоднократно опровергали утверждения белорусской стороны о происхождении задержанных. По данным Москвы, белорусские силовики задержали простых охранников, летевших транзитом в Стамбул.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru