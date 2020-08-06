В Госдуме не верят, что Лукашенко способен выдать россиян Украине

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко ранее обсудили возможную экстрадицию граждан России, задержанных под Минском. Украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода» заявил, что выдача части задержанных россиян Киеву - уже решенный вопрос. По словам журналиста, ему об этом рассказал в интервью сам Лукашенко. Гордон отметил, что белорусский лидер дал «зеленый свет» прокуратуре и правоохранительным органам на экстрадицию задержанных на Украину.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире НСН заявил, что Лукашенко не пойдет на экстрадицию россиян на Украину, потому что знает возможные последствия этого шага.

«Если Лукашенко это сделает, то это будет зачеркнутая страница в наших отношениях (с Белоруссией – прим. НСН), и уже поправить ничего будет нельзя. Он это прекрасно понимает и этого не сделает», - считает Калашников.