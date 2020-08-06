Пиар или предательство? Лукашенко намерен выдать Украине россиян

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что никаких законных оснований для выдачи россиян Киеву у белорусов нет.

«Я не вижу оснований для этого. Если это граждане России, то они могут выдать их России. Если они в чем-то виноваты, то они понесут наказание по российскому законодательству. Если они виноваты, но Белоруссия не хочет выдавать их России, пусть у себя принимает решение. Но ни в коем случае не выдавать их третьей стороне. Это путь в никуда. Наши отношения будут отравлены на многие месяцы, может быть, годы», - сказал Джабаров.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин был еще более радикален в своих оценках. Он заявил в эфире НСН, что возможную выдачу Украине задержанных в Белоруссии россиян можно будет назвать предательством.

При этом стоит отметить, что между Белоруссией и Украиной нет соглашения об экстрадиции.

«Возможен только обмен уже осуждёнными для дальнейшего отбытия наказания в стране, откуда гражданин з/к родом. Поэтому украинская прокуратура ссылается на Конвенцию о правовой помощи 1993 года, подписанную между государствами СНГ. Украина в СНГ не входит, но остаётся в составе учредителей СНГ. Я допускаю, что ссылка на Конвенцию может быть рассмотрена как основание для выдачи. Или не рассмотрена. Ни в том, ни в другом случае никаких правовых последствий для Белоруссии не наступает», - рассказал в эфире НСН авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский.

Он связал задержание россиян с грядущими в Белоруссии выборами. При этом, по его мнению, «чем меньше остаётся до дня выборов, тем меньшую ценность представляют для Минска задержанные россияне».

Согласен с этой точкой зрения и первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич. «Это однозначно провокация Лукашенко. Ему трудно фальсифицировать выборы здесь, ему нужна поддержка здесь национальных сил, которым нравятся антироссийские ходы. Он хочет их привлечь на свою сторону, чтобы за него проголосовало хотя бы пару десятков процентов – тогда будет гораздо легче фальсифицировать выборы», - сказал Шушкевич в эфире НСН.



Стоит отметить, что власти России неоднократно опровергали утверждения белорусской стороны о происхождении задержанных. По данным Москвы, белорусские силовики задержали простых охранников, летевших транзитом в Стамбул. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уже предупредил, что попытки властей Белоруссии создать из России образ врага будут иметь печальные последствия.

