Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Зеленский и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили темы возможной экстрадиции граждан России, задержанных под Минском. Об этом сообщает украинского лидера.
Ранее Служба Безопасности Украины объявила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии лиц, которые, предположительно, принимали участие в боевых действиях в Донбассе.
Речь идёт о группе из 33 россиян, задержанных в Белоруссии. Власти республики заявляют, что это наёмники частной военной компании «Вагнера», существование которой Москва не раз опровергала.
Как заявил накануне в ходе обращения к народу и парламенту президент Белоруссии Александр Лукашенко, задержанные были специально направлены именно в республику, а транзит в Стамбул и купленные билеты - это легенда.
Он также утверждал, что задержанные «рассказали всё». Причём Лукашенко также заявил, что есть сведения еще об одном отряде, который переброшен на юг страны.
Белорусский лидер призвал Москву перестать говорить неправду о задержанных россиянах. «Прекратите врать и месить всякую месанину в СМИ. Прекратите! Вы же уже опозорились!» — заявил президент.
Ранее российская сторона объяснила появление россиян под Минском тем, что они собирались отправиться транзитом в третью страну, однако опоздали на рейс. По словам посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, конечной точкой должен был стать Стамбул.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru