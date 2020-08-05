Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Зеленский и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили темы возможной экстрадиции граждан России, задержанных под Минском. Об этом сообщает украинского лидера.

Ранее Служба Безопасности Украины объявила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии лиц, которые, предположительно, принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

Речь идёт о группе из 33 россиян, задержанных в Белоруссии. Власти республики заявляют, что это наёмники частной военной компании «Вагнера», существование которой Москва не раз опровергала.

Как заявил накануне в ходе обращения к народу и парламенту президент Белоруссии Александр Лукашенко, задержанные были специально направлены именно в республику, а транзит в Стамбул и купленные билеты - это легенда.