Экс-замгенсека ООН оценил шансы на перенос Первого комитета Генассамблеи
Дипломат Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что самым сложным препятствием может стать отсутствие политической воли у стран-участниц ООН.
Россия подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщает ТАСС. Как рассказал заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, проект подготовлен, проведены неформальные консультации.
Успех идеи России о переносе комитета будет зависеть в основном от политической воли стран-участниц, заявил в эфире НСН бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Он подчеркнул, что на переезд столь масштабной организации потребуются большие деньги, но всё равно финансовый и технический аспекты отходят на второй план.
«Реально будет тогда, когда большинство стран проголосует за это. Если комитет не работает, а он не работает по существу, то государства, которые заинтересованы в том, чтобы он работал, конечно, поддержат такое решение. А сколько это будет стоить в деньгах, хороший вопрос. Это очень дорого. Учтите, что в Женеве, насколько я знаю, идёт ремонт здания, и там есть один зал, где это можно провести. Здесь стоит вопрос технический, финансовый и политический. И главный — политический. При большом желании всегда можно найти место, главное, чтобы было желание», — заверил Орджоникидзе.
При этом дать однозначный ответ, каковы шансы проекта России снискать успех, собеседник НСН отказался.
«Трудно сказать, есть ли желание у стран. Быть пессимистом легко — сказать, что это стоит безумно дорого, залов таких нет и так далее. А вот оптимистом, с политической точки зрения, быть сложнее», — отметил дипломат.
Напомним, поводом для идеи о переносе Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка стал отказ российской делегации в американских визах. Очередной визовый скандал между Россией и Америкой разразился 24 сентября, в первый день работы Генеральной ассамблеи ООН. Десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее. В ответ на это российский МИД предложил перенести штаб-квартиру с территории США в более удобное место. В эфире НСН эту идею оценил чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь.
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