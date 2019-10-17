Экс-замгенсека ООН оценил шансы на перенос Первого комитета Генассамблеи

«Реально будет тогда, когда большинство стран проголосует за это. Если комитет не работает, а он не работает по существу, то государства, которые заинтересованы в том, чтобы он работал, конечно, поддержат такое решение. А сколько это будет стоить в деньгах, хороший вопрос. Это очень дорого. Учтите, что в Женеве, насколько я знаю, идёт ремонт здания, и там есть один зал, где это можно провести. Здесь стоит вопрос технический, финансовый и политический. И главный — политический. При большом желании всегда можно найти место, главное, чтобы было желание», — заверил Орджоникидзе.

При этом дать однозначный ответ, каковы шансы проекта России снискать успех, собеседник НСН отказался.

«Трудно сказать, есть ли желание у стран. Быть пессимистом легко — сказать, что это стоит безумно дорого, залов таких нет и так далее. А вот оптимистом, с политической точки зрения, быть сложнее», — отметил дипломат.