Дипакадемия МИД: ООН может сама профинансировать свой переезд в Москву
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД в эфире НСН оценил шансы переноса штаб-квартиры ООН в Россию на 50%.
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия ответит согласием, если ей поступит предложение разместить на своей территории штаб-квартиру ООН. При этом, Матвиенко уточнила, что перемещение штаб-квартиры ООН из США в Россию требует сотен миллиардов долларов.
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН рассказал, что Организация Объединенных Наций в состоянии профинансировать самостоятельно свой переезд.
«ООН, как любая организационная структура, имеет свой бюджет, где заложены административные ресурсы, в том числе, обслуживание офисных помещений штаб-квартиры. Думаю, в Москве это будет даже на порядок дешевле, чем в США. Функционально, у России есть возможности обеспечить переезд ООН. Мы же проводим международные мероприятия, ту же Олимпиаду в Сочи. Поэтому чисто технически проблем, думаю, не должно быть», - сказал Сурма.
Валентина Матвиенко также отметила, что РФ «уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников». Глава МИД Сергей Лавров уже призывал задуматься о переносе международных мероприятий из США, когда говорил о ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации.
Иван Сурма считает, что шансы у России на размещение у себя штаба ООН равняются 50% из-за активной позиции США на политической арене и их влиянии на многие страны.
«Кому этот перенос нужен кроме России? Думаю, конечно, такое беспардонное поведение США набирает определенные, как и бонусы, так и минусы в лице других государств. Это такой морально-этический аспект. Предложение о переносе носит больше политический декларативный характер, потому что на данном этапе вопрос поставлен, но ответа не будет. Я сомневаюсь, что дело дойдет до голосования. Но, если этот вопрос будет вынесен на голосование Генеральной Ассамблеи ООН, то, скорее всего, картина будет двоякая. В виду того, где Америка доминирует и оказывает серьезное влияние на ряд стран, то они будут голосовать за нее. Согласно рассмотрению последнего ряда резолюций и конвенций, которые были предложены российской стороной, примерно половина стран выступает за российские документы, а половина на стороне американской позиции. Думаю, также будет и в вопросе переноса штаб-квартиры ООН», - сказал собеседник.
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД также напомнил, что отказ в выдаче виз российской стороне содержит нарушение конвенции ООН.
«Это, конечно, недопустимо, что получение виз на уровне представителей и сотрудников ООН может быть отклонено США. Это нонсенс. Есть конвенция об иммунитете ООН, в рамках которой эти права выдерживаются. И визы должны быть выданы, несмотря ни на какие санкции. Мы же разрешили въезд некоторым людям в Россию, несмотря на санкции в отношении Америки», - заключил Сурма.
В поддержку переноса штаб-квартиры ООН из США уже высказался иранский лидер Хасан Рухани.
В эфире НСН чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь отметил, что добиться переноса заседания комиссии или комитета ООН будет довольно сложно.
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