Дипакадемия МИД: ООН может сама профинансировать свой переезд в Москву

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия ответит согласием, если ей поступит предложение разместить на своей территории штаб-квартиру ООН. При этом, Матвиенко уточнила, что перемещение штаб-квартиры ООН из США в Россию требует сотен миллиардов долларов.

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН рассказал, что Организация Объединенных Наций в состоянии профинансировать самостоятельно свой переезд.

«ООН, как любая организационная структура, имеет свой бюджет, где заложены административные ресурсы, в том числе, обслуживание офисных помещений штаб-квартиры. Думаю, в Москве это будет даже на порядок дешевле, чем в США. Функционально, у России есть возможности обеспечить переезд ООН. Мы же проводим международные мероприятия, ту же Олимпиаду в Сочи. Поэтому чисто технически проблем, думаю, не должно быть», - сказал Сурма.

Валентина Матвиенко также отметила, что РФ «уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников». Глава МИД Сергей Лавров уже призывал задуматься о переносе международных мероприятий из США, когда говорил о ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации.

Иван Сурма считает, что шансы у России на размещение у себя штаба ООН равняются 50% из-за активной позиции США на политической арене и их влиянии на многие страны.