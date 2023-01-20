«Проверенный кадр»: Экс-министр экономики объяснил, зачем Козака назначать главой Счетной палаты
Проблема Счетной палаты заключается в вопросе, давать ли выявленным нарушениям дальнейший ход, сказал НСН Андрей Нечаев.
В Счетной палате нечем управлять, там проблема заключается в решении, давать ли дальнейший ход выявленным нарушениям, заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН.
Ранее РБК сообщил, новым председателем Счетной палаты может стать замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Нечаев назвал кандидатуру Козака неожиданной.
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«Это будет довольно неожиданное решение, потому что, насколько я знаю, рассматривался Александр Жуков, Андрей Макаров, которым это ближе по профилю, бюджетной тематике. Козак проверенный кадр. В Счетной палате нечем особенно управлять, там была проблема в вопросе, давать ли выявленным нарушениям дальнейший ход. Потому фигура руководителя: профессиональная и политическая», - сказал Нечаев.
Собеседник НСН назвал бывшего главу СП Алексея Кудрина эффективным менеджером, который хорошо выстроил работу ведомства, а Козаку только нужно будет навести мосты с администрацией президента.
«Не думаю, что в Счетной палате нужны кардинальные реформы, скорее надо укреплять мост между палатой и правительством, а также администрацией президента», - пояснил Нечаев.
Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в разговоре с НСН назвал Козака сильным администратором.
«Бывают такие политические решения. Козак всегда производил впечатление сильного администратора. В Счетной палате нужно быть ближе к финансам, но у нас были там руководители, которые к ним имели мало отношения», - сказал Дубинин.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что Счетная палата при Кудрине стала «комфортным» органом, который ничего не решает.
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