«Проверенный кадр»: Экс-министр экономики объяснил, зачем Козака назначать главой Счетной палаты

В Счетной палате нечем управлять, там проблема заключается в решении, давать ли дальнейший ход выявленным нарушениям, заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН.

Ранее РБК сообщил, новым председателем Счетной палаты может стать замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Нечаев назвал кандидатуру Козака неожиданной.



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«Это будет довольно неожиданное решение, потому что, насколько я знаю, рассматривался Александр Жуков, Андрей Макаров, которым это ближе по профилю, бюджетной тематике. Козак проверенный кадр. В Счетной палате нечем особенно управлять, там была проблема в вопросе, давать ли выявленным нарушениям дальнейший ход. Потому фигура руководителя: профессиональная и политическая», - сказал Нечаев.

Собеседник НСН назвал бывшего главу СП Алексея Кудрина эффективным менеджером, который хорошо выстроил работу ведомства, а Козаку только нужно будет навести мосты с администрацией президента.

«Не думаю, что в Счетной палате нужны кардинальные реформы, скорее надо укреплять мост между палатой и правительством, а также администрацией президента», - пояснил Нечаев.