Звезда «Такси» Сами Насери снялся в рекламе магазина в Дагестане
Французский актер Сами Насери, известный по роли таксиста в кинофраншизе «Такси», приехал в дагестанский Хасавюрт, чтобы принять участие в съемках рекламы местного магазина одежды, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, его гонорар за участие составляет не менее трех миллионов рублей.
Актер провел в городе несколько дней: прогулялся по улицам, попробовал местные шашлыки и посетил бутик, где примерил мужской костюм и устроил фотосессию.
Владелец магазина Шамиль Батыров заявил, что лично организовал приезд Насери. По его словам, вместе с коллегами он планирует запустить международный кинопроект с участием актера и других мировых звезд, передает «Радиоточка НСН».
