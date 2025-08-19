Звезда «Такси» Сами Насери снялся в рекламе магазина в Дагестане

Французский актер Сами Насери, известный по роли таксиста в кинофраншизе «Такси», приехал в дагестанский Хасавюрт, чтобы принять участие в съемках рекламы местного магазина одежды, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, его гонорар за участие составляет не менее трех миллионов рублей.