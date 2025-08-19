США рассматривают поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности

США рассматривают возможность предоставления Украине воздушной поддержки в качестве одной из форм гарантий безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

По ее словам, такой вариант входит в перечень военных возможностей, которыми располагает американский президент. Ливитт подчеркнула, что Вашингтон не исключает никаких сценариев при обсуждении мер поддержки Киева.