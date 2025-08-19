США рассматривают поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
США рассматривают возможность предоставления Украине воздушной поддержки в качестве одной из форм гарантий безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.
По ее словам, такой вариант входит в перечень военных возможностей, которыми располагает американский президент. Ливитт подчеркнула, что Вашингтон не исключает никаких сценариев при обсуждении мер поддержки Киева.
Вопрос гарантий безопасности для Украины обсуждается на фоне подготовки возможных переговоров о прекращении конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готов сыграть определенную роль в обеспечении Киева «средствами сдерживания», но такие обязательства не будут связаны с НАТО.
Тема военной поддержки также поднималась во время встречи Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Стороны говорили о мерах, которые позволят Украине чувствовать себя защищенной в случае достижения договоренностей о перемирии, передает «Радиоточка НСН».
