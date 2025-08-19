США рассматривают поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности

США рассматривают возможность предоставления Украине воздушной поддержки в качестве одной из форм гарантий безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

По ее словам, такой вариант входит в перечень военных возможностей, которыми располагает американский президент. Ливитт подчеркнула, что Вашингтон не исключает никаких сценариев при обсуждении мер поддержки Киева.

СМИ: США допускают отправку военных на Украину в рамках гарантий безопасности

Вопрос гарантий безопасности для Украины обсуждается на фоне подготовки возможных переговоров о прекращении конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готов сыграть определенную роль в обеспечении Киева «средствами сдерживания», но такие обязательства не будут связаны с НАТО.

Тема военной поддержки также поднималась во время встречи Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Стороны говорили о мерах, которые позволят Украине чувствовать себя защищенной в случае достижения договоренностей о перемирии, передает «Радиоточка НСН».

