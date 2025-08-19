Заслуженная артистка России Софья Шельменкина заблудилась в лесу и погибла
В Нижегородской области скончалась заслуженная артистка России Софья Шельменкина, сообщает поисковый отряд «Рысь». 79-летняя актриса ушла 7 августа в лес за ягодами и не вернулась. Тело обнаружили 16 августа.
О смерти артистки сообщил и Нижегородский государственный академический театр кукол, где она проработала более полувека и сыграла свыше 40 ролей.
В труппе напомнили, что Шельменкина пришла в театр после окончания Горьковского театрального училища, а ранее выступала в Ставропольском театре кукол.
В 1979 году Шельменкина получила звание заслуженной артистки России. Она награждалась почетной грамотой Министерства культуры, участвовала во всероссийских и международных театральных фестивалях. Коллеги отмечают её большой вклад в развитие театра кукол, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Интервидении-2025» примут участие 19 стран со всех континентов
- Звезда «Такси» Сами Насери снялся в рекламе магазина в Дагестане
- BadComedian усомнился в успехе приквела «Голодных игр» без Дженнифер Лоуренс
- США рассматривают поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
- Заслуженная артистка России Софья Шельменкина заблудилась в лесу и погибла
- В РСТ рассказали о перспективах развития туризма на Дальнем Востоке
- СМИ: США допускают отправку военных на Украину в рамках гарантий безопасности
- СМИ: Европа обсуждает возможные территориальные уступки Украины
- Швейцария готова принять возможную встречу Путина и Зеленского
- «Помнят только прапора Шматко»: Кинокритик о возможном перезапуске «Солдат»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru