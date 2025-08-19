Заслуженная артистка России Софья Шельменкина заблудилась в лесу и погибла

В Нижегородской области скончалась заслуженная артистка России Софья Шельменкина, сообщает поисковый отряд «Рысь». 79-летняя актриса ушла 7 августа в лес за ягодами и не вернулась. Тело обнаружили 16 августа.

О смерти артистки сообщил и Нижегородский государственный академический театр кукол, где она проработала более полувека и сыграла свыше 40 ролей.

В труппе напомнили, что Шельменкина пришла в театр после окончания Горьковского театрального училища, а ранее выступала в Ставропольском театре кукол.

В 1979 году Шельменкина получила звание заслуженной артистки России. Она награждалась почетной грамотой Министерства культуры, участвовала во всероссийских и международных театральных фестивалях. Коллеги отмечают её большой вклад в развитие театра кукол, передает «Радиоточка НСН».

