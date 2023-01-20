Козак стал главным претендентом на пост главы Счетной палаты

Основным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Об этом сообщило издание РБК.

Кудрин объяснил решение об уходе с поста главы Счетной палаты

По словам источников издания, знакомых с обсуждением возможных претендентов, консультации по-прежнему продолжаются, сохраняется интрига.

В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался прокомментировать полученную информацию.

Отмечается, что Совфед может рассмотреть вопрос о кандидатах на пост председателя Счетной палаты на предстоящей неделе.

Ранее Совет Федерации получил представление Президента России об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Счетная ПалатаДмитрий Козак
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