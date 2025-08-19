Как добавил собеседник НСН, маловероятно, что фильмы по франшизе будут успешны без участия Дженнифер Лоуренс.

«Вариантов, что показывать в кинотеатрах, не так много. Зачастую фильмы совсем крупного калибра к нам не приходят, к примеру "Супермен" Джеймса Ганна у нас был лишь в альтернативном прокате. "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" - не уровень "Супермена", но все еще известная франшиза. Однако, мне, как зрителю от этой премьеры ни горячо, ни холодно. Мне очень сильно не нравится эта франшиза, ее посыл. Что с Лоуренс, что приквел. При этом Лоуренс в разряде звезд, которые завлекали зрителей в кино, по крайней мере первые фильмы франшизы точно работали. Думаю, без нее успех продлится недолго, либо надо возвращать актрису, либо сборы будут удручающими», - пояснил он.

Как отмечал «Бюллетень кинопрокатчика», «Супермен» Ганна в июле заработал за две недели неофициального проката в России 151,6 миллиона рублей.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с «Радиоточкой НСН» уточнила, что отсутствие рекламной поддержки лишает проекты теневого проката миллиардных сборов фильмы, которые картины могли получить в России при официальном релизе.

