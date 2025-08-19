Посольство Белоруссии выясняет данные о рабах на ферме в Воронежской области

Посольство Белоруссии в России начало проверку информации о принудительном труде граждан республики в Воронежской области, сообщили в дипмиссии. Дипломаты связались с одним из пострадавших и передали данные в управление по гражданству и миграции Брестского облисполкома. В посольстве подчеркнули, что вопрос находится на контроле и подробности станут известны после проверки правоохранителей России и Белоруссии.

По сведениям волонтерского движения «Альтернатива», в селе Подколодновка на ферме удерживают около 100 человек и принуждают их к труду. Организация заявила, что освободила четверых работников, среди которых трое граждан Белоруссии.