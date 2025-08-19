Посольство Белоруссии выясняет данные о рабах на ферме в Воронежской области
Посольство Белоруссии в России начало проверку информации о принудительном труде граждан республики в Воронежской области, сообщили в дипмиссии. Дипломаты связались с одним из пострадавших и передали данные в управление по гражданству и миграции Брестского облисполкома. В посольстве подчеркнули, что вопрос находится на контроле и подробности станут известны после проверки правоохранителей России и Белоруссии.
По сведениям волонтерского движения «Альтернатива», в селе Подколодновка на ферме удерживают около 100 человек и принуждают их к труду. Организация заявила, что освободила четверых работников, среди которых трое граждан Белоруссии.
По словам освобожденных, людей содержали за ограждением, заставляли работать без оплаты, ограничивали передвижение и кормили просроченными продуктами. Попытки побега, как утверждается, жестко подавлялись.
Волонтеры также сообщили, что хозяйство принадлежит женщине по имени Надежда Васильевна, которой помогают сыновья. Среди освобожденных оказалась женщина, ранее считавшаяся пропавшей: ее завербовали в Москве под обещания хорошей работы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жюри «Интервидения-2025» объявят до 12 сентября
- Посольство Белоруссии выясняет данные о рабах на ферме в Воронежской области
- В «Интервидении-2025» примут участие 19 стран со всех континентов
- Звезда «Такси» Сами Насери снялся в рекламе магазина в Дагестане
- BadComedian усомнился в успехе приквела «Голодных игр» без Дженнифер Лоуренс
- США рассматривают поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
- Заслуженная артистка России Софья Шельменкина заблудилась в лесу и погибла
- В РСТ рассказали о перспективах развития туризма на Дальнем Востоке
- СМИ: США допускают отправку военных на Украину в рамках гарантий безопасности
- СМИ: Европа обсуждает возможные территориальные уступки Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru