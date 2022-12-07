«Новые люди» прокомментировали сообщения о выдвижении Кудрина в президенты

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что не исключает поддержку партией бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина кандидатом на пост президента.

По его словам, в партии уважают Кудрина как политика и единомышленника и намерены пригласить его на свой съезд.

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«Конфигурацию президентских (выборов - ред. НСН) будем рассматривать ближе к делу. Пока не исключаем никаких вариантов», - сказал РИА Новости Нечаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Новые люди» собираются выдвинуть Кудрина в президенты.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииАлексей Кудрин
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