В «Интервидении-2025» примут участие 19 стран со всех континентов

В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» подтвердили участие 19 государств со всех континентов, сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Среди участников — Россия, США, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Египет, ЮАР и другие страны Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Приглашений было больше, однако часть государств не смогла присоединиться к конкурсу. Как уточнили организаторы, причиной стали внутренние обстоятельства, нехватка времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств.