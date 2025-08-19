В «Интервидении-2025» примут участие 19 стран со всех континентов

В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» подтвердили участие 19 государств со всех континентов, сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Среди участников — Россия, США, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Египет, ЮАР и другие страны Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Приглашений было больше, однако часть государств не смогла присоединиться к конкурсу. Как уточнили организаторы, причиной стали внутренние обстоятельства, нехватка времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств.

Белоруссия на «Интервидении» представит номер без национальных мотивов

В этом году «Интервидение» впервые охватит все континенты. Организаторы отмечают, что такой масштаб отражает растущий интерес к конкурсу и его формату на международной арене.

Более четверти участников составят представители Африки и Южной Америки. На сцене выступят артисты из Венесуэлы, Колумбии, Кубы, Египта, Мадагаскара и ЮАР, что, по словам организаторов, подтверждает глобальный характер конкурса, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
