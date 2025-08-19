В «Интервидении-2025» примут участие 19 стран со всех континентов
В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» подтвердили участие 19 государств со всех континентов, сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Среди участников — Россия, США, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Египет, ЮАР и другие страны Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.
Приглашений было больше, однако часть государств не смогла присоединиться к конкурсу. Как уточнили организаторы, причиной стали внутренние обстоятельства, нехватка времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств.
В этом году «Интервидение» впервые охватит все континенты. Организаторы отмечают, что такой масштаб отражает растущий интерес к конкурсу и его формату на международной арене.
Более четверти участников составят представители Африки и Южной Америки. На сцене выступят артисты из Венесуэлы, Колумбии, Кубы, Египта, Мадагаскара и ЮАР, что, по словам организаторов, подтверждает глобальный характер конкурса, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство Белоруссии выясняет данные о рабах на ферме в Воронежской области
- В «Интервидении-2025» примут участие 19 стран со всех континентов
- Звезда «Такси» Сами Насери снялся в рекламе магазина в Дагестане
- BadComedian усомнился в успехе приквела «Голодных игр» без Дженнифер Лоуренс
- США рассматривают поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
- Заслуженная артистка России Софья Шельменкина заблудилась в лесу и погибла
- В РСТ рассказали о перспективах развития туризма на Дальнем Востоке
- СМИ: США допускают отправку военных на Украину в рамках гарантий безопасности
- СМИ: Европа обсуждает возможные территориальные уступки Украины
- Швейцария готова принять возможную встречу Путина и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru