По словам собеседников НСН, у дальневосточного круиза есть все шансы на то, чтобы стать национальным туристическим маршрутом.

«Дальневосточный круиз непременно может стать национальным туристическим маршрутом, тем более, что развитие туризма, в том числе и круизного, является приоритетным направлением государственной политики России. Правительство продолжает поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных средств размещения туристов. По поручению президента было принято решение упростить условия такой поддержки для инвестпроектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России. Сегодня необходимо активно рекламировать круизы по Дальнему Востоку на международных туристических выставках и в СМИ, а также налаживать партнерские отношения с крупными круизными операторами, чтобы привлечь больше туристов, в том числе упрощение визовых процедур для иностранных туристов. Путешественником следует помнить, что погода на Дальнем Востоке может быть непредсказуемой, поэтому важно быть готовыми к возможным резким изменениям. Лучше всего отправляться в круиз с июля по сентябрь», — подчеркнули в «Морской практике».

Кроме того, туроператор рассказал о том, от чего будет зависеть стоимость круиза.

«Стоимость круиза по Дальнему Востоку, включающего Камчатку и потенциально КНДР, зависит от многих факторов, включая продолжительность, тип каюты, туроператора, включенные услуги (питание, экскурсии, развлечения) и наличие дополнительных расходов (например, авиабилеты, визы). Отметим, что активное продвижение круизных маршрутов на востоке России, включая популяризацию уникальных достопримечательностей и героического исторического прошлого, создание привлекательных предложений, а также наличие современных круизных терминалов, гостиниц, транспортных систем, в том числе развитие сопутствующих туристических услуг, может значительно повысить спрос на круиз как среди россиян, так и среди иностранных туристов», — добавили собеседники НСН.

В заключение представители туроператора оценили туристический потенциал Северной Кореи.