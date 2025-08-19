В РСТ рассказали о перспективах развития туризма на Дальнем Востоке
У дальневосточного круиза есть все шансы, чтобы стать национальным туристическим маршрутом, самое удачное время для путешествия по Дальнему Востоку — с июля по сентябрь, сказали НСН представители туроператора «Морская практика».
Дальний Восток отличается высочайшим потенциалом для развития круизного туризма благодаря уникальной природе, морским ресурсам и богатейшему культурному наследию. Об этом НСН сообщили представители члена Российского союза туриндустрии, туроператора «Морская практика».
Власти Дальнего Востока договорились о создании новой круизной линии, которая соединит Камчатку, Сахалин и Приморье. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. Маршрут из Владивостока в Петропавловск-Камчатский можно будет преодолеть за 10 дней. Первые рейсы планируются на лето 2026 года. Представители туроператора отметили высочайший круизный потенциал Дальнего Востока.
«Открытие морских маршрутов на Дальнем Востоке предусматривает программа развития круизного туризма, разработанная Росморречфлотом совместно с Росморпортом в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. Сегодня на Дальнем Востоке высочайший потенциал для развития круизного туризма, в том числе экологического, благодаря уникальным природным ландшафтам, богатейшему культурному наследию и морским ресурсам. Камчатка, Курильские острова, побережье Приморья и другие регионы предлагают захватывающие пейзажи, дикую природу и возможность наблюдения за морскими животными», — отметил туроператор.
По словам собеседников НСН, у дальневосточного круиза есть все шансы на то, чтобы стать национальным туристическим маршрутом.
«Дальневосточный круиз непременно может стать национальным туристическим маршрутом, тем более, что развитие туризма, в том числе и круизного, является приоритетным направлением государственной политики России. Правительство продолжает поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных средств размещения туристов. По поручению президента было принято решение упростить условия такой поддержки для инвестпроектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России. Сегодня необходимо активно рекламировать круизы по Дальнему Востоку на международных туристических выставках и в СМИ, а также налаживать партнерские отношения с крупными круизными операторами, чтобы привлечь больше туристов, в том числе упрощение визовых процедур для иностранных туристов. Путешественником следует помнить, что погода на Дальнем Востоке может быть непредсказуемой, поэтому важно быть готовыми к возможным резким изменениям. Лучше всего отправляться в круиз с июля по сентябрь», — подчеркнули в «Морской практике».
Кроме того, туроператор рассказал о том, от чего будет зависеть стоимость круиза.
«Стоимость круиза по Дальнему Востоку, включающего Камчатку и потенциально КНДР, зависит от многих факторов, включая продолжительность, тип каюты, туроператора, включенные услуги (питание, экскурсии, развлечения) и наличие дополнительных расходов (например, авиабилеты, визы). Отметим, что активное продвижение круизных маршрутов на востоке России, включая популяризацию уникальных достопримечательностей и героического исторического прошлого, создание привлекательных предложений, а также наличие современных круизных терминалов, гостиниц, транспортных систем, в том числе развитие сопутствующих туристических услуг, может значительно повысить спрос на круиз как среди россиян, так и среди иностранных туристов», — добавили собеседники НСН.
В заключение представители туроператора оценили туристический потенциал Северной Кореи.
«Несмотря на существенное упрощение логистики, для российских туристов Северная Корея остается совершенно неизвестной страной. Много факторов влияют на развитие туристического направления с заходом в КНДР, пока нельзя сказать, как оно будет развиваться, но на фоне укрепления военного и политического сотрудничества Россия и КНДР начали развивать взаимный туризм. В 2025 году Северная Корея впервые за многие годы открыла границы для иностранных туристов. Ослабление правил въезда – большой дипломатический прорыв. Но пока это только первые шаги, которые могут перерасти в нечто большее и туристически привлекательное», — подытожили они.
Ранее заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова заявила, что средняя цена круиза по России на теплоходах класса «стандарт» составляет семь-восемь тысяч рублей в день на одного человека, в стоимость входит трехразовое питание и экскурсии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
