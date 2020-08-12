Экс-глава СПЧ: Россия должна протестовать против выдачи задержанных в Белоруссии россиян Украине
По словам Михаила Федотова, это конституционная обязанность государства.
Россия должна протестовать против выдачи задержанных в Белоруссии россиян Украине, рассказал бывший глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов в эфире НСН.
Задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. Генеральная прокуратура Украины в среду направила в Генпрокуратуру Белоруссии запросы об экстрадиции 28 задержанных в республике накануне выборов россиян. Ранее их выдачи требовала СБУ, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.
«РФ должна протестовать против такой выдачи, мне это кажется довольно естественным», - сказал Федотов и подчеркнул, что защита своих граждан – это конституционная обязанность государства.
Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил в эфире НСН, что вариант с провокацией украинских спецслужб нельзя исключать, но, скорее, это писатель Прилепин невольно "сдал" своих однополчан.
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