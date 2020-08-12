Украина запросила Белоруссию выдать ей задержанных в Минске россиян
Генеральная прокуратура Украины, направила в симметричное ведомство Белоруссии запросы об экстрадиции 28 задержанных в республике накануне выборов россиян. Об этом сообщила пресс-служба структуры, пишет «Коммерсант».
Прежде в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых власти Белоруссии назвали наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.
Лукашенко же заявил, что Минск не пойдёт на это, пока Украина не докажет их вину. В Белоруссии против задержанных россиян также возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.
Между тем, телеведущий Владимир Соловьёв потребовал отпустить задержанных россиян, отмечает Ura.ru. «Пора Лукашенко вернуть «33 богатырей» на родину», — написал Соловьев в Telegram. Он считает, что граждане РФ удерживаются в Белоруссии в качестве заложников без причины.
Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что задержанные являются обычными гражданами России, незаконно задержанными на территории республики и рассказал, как Следственный комитет России может получить доступ к задержанным россиянам.
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