Украина запросила Белоруссию выдать ей задержанных в Минске россиян

Прежде в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых власти Белоруссии назвали наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.

Лукашенко же заявил, что Минск не пойдёт на это, пока Украина не докажет их вину. В Белоруссии против задержанных россиян также возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.

Между тем, телеведущий Владимир Соловьёв потребовал отпустить задержанных россиян, отмечает Ura.ru. «Пора Лукашенко вернуть «33 богатырей» на родину», — написал Соловьев в Telegram. Он считает, что граждане РФ удерживаются в Белоруссии в качестве заложников без причины.

Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что задержанные являются обычными гражданами России, незаконно задержанными на территории республики и рассказал, как Следственный комитет России может получить доступ к задержанным россиянам.

