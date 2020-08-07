Ветераны «Альфы» обвинили Прилепина в том, что он невольно «сдал своих» в Белоруссии

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источник заявила, что украинские спецслужбы спровоцировали задержание 33 россиян в Белоруссии. По данным газеты, специальные «кураторы», представляясь сотрудниками «Роснефти», подбирали россиян для охраны нефтяных объектов заграницей, например в Сирии и Венесуэле.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил в эфире НСН, что вариант с провокацией украинских спецслужб нельзя исключать, но, скорее, это писатель Прилепин невольно "сдал" своих однополчан.

"Я бы с этим [провокацией спецслужб Украины] согласился, если бы у меня были доказательства, что украинская структура структура заключила контракт с нашими ребятами из частного охранного предприятия. Все возможно», - сказал он.

При этом, глава ветеранов "Альфы" убежден, что вмешательство Украины в ситуацию с задержанием россиян в Минске во многом спровоцировало заявление писателя Захара Прилепина о том, что некоторые задержанные воевали в Донбассе на стороне ополчения.

«Украина как гадила, так и будет. Но как только Прилепин объявил, что эти ребята воевали с ним в ополчении, Украина сделал все, чтобы это обнародовать и объявить их врагами украинского народа, а потом попросить о выдаче», - заявил НСН Гончаров.

Украина инициировала экстрадицию ряда российских граждан, задержанных в Белоруссии. Ранее стало известно, что среди задержанных есть те, кто воевал в Донбассе на стороне самопровозглашённых республик. Это журналистам подтвердил и писатель Захар Прилепин, который нашёл в списке несколько фамилий людей, служивших с ним в Донбассе.

