Ветераны «Альфы» обвинили Прилепина в том, что он невольно «сдал своих» в Белоруссии
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, как заявление писателя Захара Прилепина могло спровоцировать Украину.
Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источник заявила, что украинские спецслужбы спровоцировали задержание 33 россиян в Белоруссии. По данным газеты, специальные «кураторы», представляясь сотрудниками «Роснефти», подбирали россиян для охраны нефтяных объектов заграницей, например в Сирии и Венесуэле.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил в эфире НСН, что вариант с провокацией украинских спецслужб нельзя исключать, но, скорее, это писатель Прилепин невольно "сдал" своих однополчан.
"Я бы с этим [провокацией спецслужб Украины] согласился, если бы у меня были доказательства, что украинская структура структура заключила контракт с нашими ребятами из частного охранного предприятия. Все возможно», - сказал он.
При этом, глава ветеранов "Альфы" убежден, что вмешательство Украины в ситуацию с задержанием россиян в Минске во многом спровоцировало заявление писателя Захара Прилепина о том, что некоторые задержанные воевали в Донбассе на стороне ополчения.
«Украина как гадила, так и будет. Но как только Прилепин объявил, что эти ребята воевали с ним в ополчении, Украина сделал все, чтобы это обнародовать и объявить их врагами украинского народа, а потом попросить о выдаче», - заявил НСН Гончаров.
Украина инициировала экстрадицию ряда российских граждан, задержанных в Белоруссии. Ранее стало известно, что среди задержанных есть те, кто воевал в Донбассе на стороне самопровозглашённых республик. Это журналистам подтвердил и писатель Захар Прилепин, который нашёл в списке несколько фамилий людей, служивших с ним в Донбассе.
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