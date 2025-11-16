В Киеве прошла акция протеста, на которой Зеленского назвали вором
Несколько десятков человек вышли на Майдан Независимости в Киеве, чтобы выразить протест против коррупции и президента Владимира Зеленского, сообщает «Лента.ру».
Участники акции скандировали лозунги «Зеленский — преступник» и «Президента в отставку». Особое внимание было уделено делу арестованного следователя Национального антикоррупционного бюро Руслана Магомедрасулова.
Митингующие также напомнили главе государства о его обещании уйти в отставку, если в его окружении вспыхнет коррупционный скандал. Организатор протестов Мария Барабаш заявила, что акции будут продолжаться каждую субботу до тех пор, пока не будут выполнены их требования: освобождение Магомедрасулова и отставка главы офиса президента Андрея Ермака.
Украинцы возмущены коррупцией, включая «золотой унитаз и сумки с деньгами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
