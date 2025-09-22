Эрдоган: ООН больше не способна выполнять свои основные функции
Организация Объединённых Наций (ООН) в нынешнем виде не может выполнять свои основные функции по урегулированию кризисов. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В статье для американского журнала Newsweek он отметил, что Совет Безопасности ООН, который является главным органом организации, «оказался ограничен волей и интересами всего пяти стран при принятии решений».
«Эта несправедливая структура - один из главных источников тупиковых ситуаций нашего времени. Она нуждается в безотлагательной реформе», - подчеркнул турецкий лидерю
Эрдоган добавил, что это позволит ООН стать действительно функционирующим центром и «вырабатывать справедливые решения глобальных проблем».
Ранее генсекретарь организации Антониу Гутерреш заявил, что состав Совета Безопасности ООН не соответствует сегодняшнему миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
