Эрдоган: ООН больше не способна выполнять свои основные функции

Организация Объединённых Наций (ООН) в нынешнем виде не может выполнять свои основные функции по урегулированию кризисов. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лавров заявил, что ООН обеляет действия киевского режима

В статье для американского журнала Newsweek он отметил, что Совет Безопасности ООН, который является главным органом организации, «оказался ограничен волей и интересами всего пяти стран при принятии решений».

«Эта несправедливая структура - один из главных источников тупиковых ситуаций нашего времени. Она нуждается в безотлагательной реформе», - подчеркнул турецкий лидерю

Эрдоган добавил, что это позволит ООН стать действительно функционирующим центром и «вырабатывать справедливые решения глобальных проблем».

Ранее генсекретарь организации Антониу Гутерреш заявил, что состав Совета Безопасности ООН не соответствует сегодняшнему миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
