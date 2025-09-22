Эрдоган: ООН больше не способна выполнять свои основные функции

В статье для американского журнала Newsweek он отметил, что Совет Безопасности ООН, который является главным органом организации, «оказался ограничен волей и интересами всего пяти стран при принятии решений».

«Эта несправедливая структура - один из главных источников тупиковых ситуаций нашего времени. Она нуждается в безотлагательной реформе», - подчеркнул турецкий лидерю

Эрдоган добавил, что это позволит ООН стать действительно функционирующим центром и «вырабатывать справедливые решения глобальных проблем».

Ранее генсекретарь организации Антониу Гутерреш заявил, что состав Совета Безопасности ООН не соответствует сегодняшнему миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

