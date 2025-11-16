СМИ: Украинцы возмущены коррупцией, включая «золотой унитаз и сумки с деньгами»
Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским переживают глубокий кризис, вызванный крупным коррупционным скандалом, сообщает Financial Times.
Издание указывает, что президентская администрация оказалась вовлечена в коррупционные схемы, что подорвало стабильность руководства в критический момент конфликта. Зеленский предпринимает попытки дистанцироваться от обвиняемых, в частности, от Тимура Миндича, однако политики и эксперты сомневаются в эффективности таких мер.
По их оценкам, дальнейшие разоблачения, способные затронуть и самого президента, могут привести к новому витку политической нестабильности в стране. Отмечается, что обнаруженные свидетельства коррупции, включая «золотой унитаз и сумки с деньгами», а также записи обсуждений отмывания средств вызвали возмущение среди украинцев.
Советник офиса Зеленского назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФНС начислит по 5,5 копейки в день на каждые просроченные 100 рублей
- В Госдуме заявили, что жильцы могут потребовать перерасчет за плохое отопление
- Орбан заявил, что конфликт на Украине скоро завершится
- СМИ: Украинцы возмущены коррупцией, включая «золотой унитаз и сумки с деньгами»
- Коломойский заявил, что Зеленского скоро не будет
- СМИ: В Британии может готовиться заговор против премьер-министра Стармера
- Мужчины в России стали чаще искать женскую работу
- Российские туристы не могут авторизоваться на необходимых в КНР сервисах
- Стало известно о расцвете теневого похоронного бизнеса на Украине
- Советник офиса Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru