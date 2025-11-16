Издание указывает, что президентская администрация оказалась вовлечена в коррупционные схемы, что подорвало стабильность руководства в критический момент конфликта. Зеленский предпринимает попытки дистанцироваться от обвиняемых, в частности, от Тимура Миндича, однако политики и эксперты сомневаются в эффективности таких мер.

По их оценкам, дальнейшие разоблачения, способные затронуть и самого президента, могут привести к новому витку политической нестабильности в стране. Отмечается, что обнаруженные свидетельства коррупции, включая «золотой унитаз и сумки с деньгами», а также записи обсуждений отмывания средств вызвали возмущение среди украинцев.

Советник офиса Зеленского назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

