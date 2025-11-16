В Госдуме заявили, что жильцы могут потребовать перерасчет за плохое отопление

Если в квартире или подъезде холодно, можно требовать уменьшить платеж за отопление, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.

Россиянам назвали услуги, которые УК должна оказывать бесплатно

Главное условие для перерасчета — зафиксировать низкую температуру официально. Как пояснил парламентарий, за каждый час несоответствия нормам производится существенный пересчет оплаты.

По нормативам, в квартирах должно быть не холоднее +18°C, а в подъездах — +16°C. На устранение любых проблем с отоплением, по словам депутата, отводится в среднем одни сутки, а в особо сложных ситуациях — не более недели.

УК заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
