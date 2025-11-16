В Госдуме заявили, что жильцы могут потребовать перерасчет за плохое отопление

Главное условие для перерасчета — зафиксировать низкую температуру официально. Как пояснил парламентарий, за каждый час несоответствия нормам производится существенный пересчет оплаты.

По нормативам, в квартирах должно быть не холоднее +18°C, а в подъездах — +16°C. На устранение любых проблем с отоплением, по словам депутата, отводится в среднем одни сутки, а в особо сложных ситуациях — не более недели.

УК заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

