В Госдуме заявили, что жильцы могут потребовать перерасчет за плохое отопление
Если в квартире или подъезде холодно, можно требовать уменьшить платеж за отопление, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.
Главное условие для перерасчета — зафиксировать низкую температуру официально. Как пояснил парламентарий, за каждый час несоответствия нормам производится существенный пересчет оплаты.
По нормативам, в квартирах должно быть не холоднее +18°C, а в подъездах — +16°C. На устранение любых проблем с отоплением, по словам депутата, отводится в среднем одни сутки, а в особо сложных ситуациях — не более недели.
УК заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru