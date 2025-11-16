Российские туристы не могут авторизоваться на необходимых в КНР сервисах

Как сообщают пользователи на специализированных форумах, основная проблема заключается в том, что на российские номера не приходят СМС с кодами подтверждения из КНР. Без этих сообщений, в частности, невозможно оформить временные банковские карты.

Сложности с получением СМС затронули не только клиентов китайских сервисов. По мнению экспертов, вероятной причиной сбоев стало ужесточение систем фильтрации и правил проверки сообщений на предмет вредоносного контента. Ситуацию усугубляет то, что рассылка кодов часто осуществляется не напрямую, а через компании-агрегаторы, к которым у фильтров особенно строгие требования.

Турция остается лидером по выездному туризму, но ее догоняет Китай, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

