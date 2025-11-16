СМИ: В Британии может готовиться заговор против премьер-министра Стармера
Бывший заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер подозревается в подготовке заговора с целью смещения лидера лейбористов и действующего главы правительства Кира Стармера, сообщает The Sunday Telegraph.
По данным издания, Рэйнер ведёт переговоры с рядом членов Палаты общин, предлагая им министерские должности в своём потенциальном правительстве. Предполагается, что её инициатива может найти отклик среди представителей левого крыла партии и профсоюзных организаций. При этом собеседники издания, близкие к Рэйнер, отрицают существование какого-либо заговора.
Смещение с поста премьер-министра Британии Кира Стармера вполне возможно, так как лейбористы будут пытаться удержаться у власти сменой лидера, как это делали консерваторы. Об этом НСН рассказала руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.
