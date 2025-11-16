ФНС начислит по 5,5 копейки в день на каждые просроченные 100 рублей
Россиян предупредили о последствиях несвоевременной уплаты налогов на имущество, землю и транспорт, сообщает РИА Новости.
Срок обязательного платежа истекает 1 декабря 2025 года. Со 2 декабря за каждый день просрочки будет начисляться пеня. Ее размер составляет 1/300 от ключевой ставки Банка России. При текущих значениях это 5,5 копейки за каждый день за каждые 100 рублей долга.
Проверить налоговые уведомления можно в личном кабинете на сайте ФНС, в приложении «Налоги физлиц» или на портале Госуслуг. Небольшое количество граждан по-прежнему получает документы по почте.
Помимо пени, за неуплату может быть наложен штраф, а за крупные долги может наступать уголовная ответственность.
Ранее стало известно, что начисления налога на роскошные авто в России поставили рекорд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
