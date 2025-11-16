Коломойский заявил, что Зеленского скоро не будет
Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в ходе судебного заседания сделал заявление о скором исчезновении президента Владимира Зеленского с политической арены, сообщает «Страна.ua».
Бизнесмен в своей речи назвал главу государства «Наполеоном», так как Зеленский ранее играл роль французского императора в комедии «Ржевский против Наполеона».
Ранее стало известно, что коррупционное дело в энергетике ударило по поддержке Зеленского в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
