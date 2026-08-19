Группа поддержки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова начала кампанию по срыву утверждения нового главы ведомства накануне голосования за внесенную Владимиром Зеленским в Раду кандидатуру Евгения Хмары, который в настоящее время является врио министра, передают украинские СМИ. Кроме того, отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) запустили «спецоперацию по разоблачению преступной организации», где замешаны сотрудники Офиса президента. По мнению Олейника, на Зеленского оказывается давление со стороны западных кураторов из-за самостоятельной кадровой политики.

«Зеленский начал выходить из-под контроля, принимать самостоятельные кадровые решения, некоторые политические решения. Возомнил о себе, что он самый главный в мире. Поэтому Запад в лице миллиардера Джорджа Сороса, "соросят" (активисты фондов Сороса, признанных нежелательным на территории России. — Прим. НСН), глобалистов и демократов, набрасывает на него намордник. Федоров начал набирать политическую популярность: молодой, 35 лет, грамотный. Для Зеленского это недопустимо. Чтобы не вступать в публичный и личный конфликт — а он мог бы внести просто предложение снять Федорова — он решил снести все правительство, а уже на новых назначениях как бы его "потерять". Это всё увидели кураторы и затеяли эту игру с давлением на Зеленского, используя "картонный Майдан". Активизировалось НАБУ, а оно под контролем "соросят". Утречком перед голосованием намекнуло, что у них кое-что есть по депутатам, дав им сигнал, что лучше не голосовать. Была публикация по Елене Зеленской, что она кадрами управляет, то есть это Зеленскому дают сигнал. Вдруг заявили о том, что под подозрением в коррупции находится депутат Давид Арахамия и его помощники, начали собирать биологические образцы у этих помощников. Такое впечатление, что кто-то дал команду не трогать и "картонный Майдан", и НАБУ. Поэтому эта атака идет, чтобы не допустить прохождения кандидатуры Хмары, это была бы победа глобалистов и поражение Зеленского», — поделился мнением Олейник.

Собеседник НСН подчеркнул, что идет борьба за управление министерством обороны, так как там сосредоточены большие деньги.