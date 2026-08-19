Экс-депутат Рады объяснил обыски НАБУ перед назначением главы Минобороны
На Украине идет политическая борьба между Владимиром Зеленским и «западными кураторами», действующими через Михаила Федорова и НАБУ, заявил НСН Владимир Олейник.
Владимир Зеленский стал проводить самостоятельную кадровую политику, что не понравилось «западным кураторам», поэтому сейчас на украинского лидера и его команду идет давление со стороны глобалистов с целью не допустить назначение Евгения Хмары главой министерства обороны, объяснил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Группа поддержки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова начала кампанию по срыву утверждения нового главы ведомства накануне голосования за внесенную Владимиром Зеленским в Раду кандидатуру Евгения Хмары, который в настоящее время является врио министра, передают украинские СМИ. Кроме того, отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) запустили «спецоперацию по разоблачению преступной организации», где замешаны сотрудники Офиса президента. По мнению Олейника, на Зеленского оказывается давление со стороны западных кураторов из-за самостоятельной кадровой политики.
«Зеленский начал выходить из-под контроля, принимать самостоятельные кадровые решения, некоторые политические решения. Возомнил о себе, что он самый главный в мире. Поэтому Запад в лице миллиардера Джорджа Сороса, "соросят" (активисты фондов Сороса, признанных нежелательным на территории России. — Прим. НСН), глобалистов и демократов, набрасывает на него намордник. Федоров начал набирать политическую популярность: молодой, 35 лет, грамотный. Для Зеленского это недопустимо. Чтобы не вступать в публичный и личный конфликт — а он мог бы внести просто предложение снять Федорова — он решил снести все правительство, а уже на новых назначениях как бы его "потерять". Это всё увидели кураторы и затеяли эту игру с давлением на Зеленского, используя "картонный Майдан". Активизировалось НАБУ, а оно под контролем "соросят". Утречком перед голосованием намекнуло, что у них кое-что есть по депутатам, дав им сигнал, что лучше не голосовать. Была публикация по Елене Зеленской, что она кадрами управляет, то есть это Зеленскому дают сигнал. Вдруг заявили о том, что под подозрением в коррупции находится депутат Давид Арахамия и его помощники, начали собирать биологические образцы у этих помощников. Такое впечатление, что кто-то дал команду не трогать и "картонный Майдан", и НАБУ. Поэтому эта атака идет, чтобы не допустить прохождения кандидатуры Хмары, это была бы победа глобалистов и поражение Зеленского», — поделился мнением Олейник.
Собеседник НСН подчеркнул, что идет борьба за управление министерством обороны, так как там сосредоточены большие деньги.
«Самый большой бюджет — это Министерство обороны. Всякие тендеры, конкурсы и так далее. Если там участвуют "свои" люди, они и получают самые большие прибыли в коррупционных схемах. Когда пришел Федоров, он завел своих людей, которые связаны с искусственным интеллектом, беспилотниками и так далее, и отодвинул так называемых "старых коррупционеров", которые сидели на обычных видах вооружений. Произошел скандал между Федоровым и Сырским, а точнее — Зеленским, потому что Сырский озвучивал все требования к Федорову от имени Зеленского, так как тот напрямую не хотел в этом участвовать», — считает он.
Сам Федоров выступил с обращением, в котором потребовал провести президентские выборы и заявил о «кризисе госуправления», необходимости обновления власти и «восстановления демократического процесса». Экс-депутат также объяснил, зачем понадобилось это заявление.
«По сути он сделал заявку, что готов участвовать в выборах президента. Недели три назад он также сказал, что три должностных лица влияют на исход украинского кризиса. Это главком, министр обороны и президент. Он не может быть главкомом, потому что он не военный. И он своими действиями как бы говорит: я не могу быть главкомом, и если ты меня не поставишь министром, значит, я иду на президента. У Федорова действительно рейтинги поднялись, узнаваемость у него очень большая. Но здесь работает принцип: любой, но только не Зеленский. У Зеленского шансов нет. Это тот же феномен, который был в 2019 году, ведь голосовали же не за Зеленского, а против тогдашнего президента Петра Порошенко. Поэтому есть кандидатуры и Буданова (внесен Росфинмониторингом в списки террористов. - Прим. НСН), и Залужного, и Федорова. Но это не выборы, так как этот процесс подразумевает выбор между стратегическим курсом, а это все представители "партии войны". Федоров не является представителем "партии мира". После 2014 года, когда Украина стала колонией Запада, здесь идет вопрос о смене руководителя администрации этой колонии. А уже как его красиво назвать — президентом или кем-то другим, это уже дело техники», — резюмировал Олейник.
Ранее Владимир Олейник рассказывал НСН, что с 2024 года против Владимира Зеленского готовится план «тихого переворота».
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