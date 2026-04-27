«Будет серьезная драка»: Кто сменит Зеленского после «тихого переворота»
Скорее всего, Зеленский напишет заявление об уходе с поста президента по состоянию здоровья, его преемником станет, скорее всего, тот, кто займет должность председателя парламента, сказал НСН Владимир Олейник.
План «тихого переворота» против Зеленского готовится с 2024 года, он начнется по отмашке Запада. При этом Зеленский, по всей видимости, покинет президентский пост якобы по состоянию здоровья. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
На Украине обсуждают «тихий переворот» против президента страны Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, есть слухи о том, что председателя Верховной рады Руслана Стефанчука могут заменить на руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. После этого будет сформирована «очень разношерстная» новая коалиция. Бортник добавил, что затем произойдет смена главы парламента и премьер-министра Украины. Все это должно привести к ограничению власти Зеленского. Олейник отметил, что этот план готовится уже очень давно под контролем Запада.
«Отмашку должны дать Вашингтон и Лондон. Если рассматривать перспективу выборов и переформатирования с тем, чтобы избрать нового президента, смысл таких перестановок есть. Еще 30 сентября 2024 года все депутаты под руководством европейцев подписали меморандум о создании в будущем коалиции большинства, чтобы уйти от монобольшинства “Слуги народа” к парламентскому большинству, чтобы в новом кабинете министров были представители от экс-президента Украины Петра Порошенко, от экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, “Слуги народа” и так далее. Эта тема сейчас активно продвигается. К этому был причастен и бывший президент Европарламента Патрик Кокс, и сын финансиста Джорджа Сороса Александр Сорос в этом участвовал, но эта тема как-то затихла. Сейчас понятно, что дальше держать эту ситуацию невозможно, надо как-то ее освежить», — сказал Олейник.
Собеседник НСН пояснил, кто и в каком случае сможет заменить Зеленского на посту президента.
«Очень легко заменить председателя парламента, но там есть несколько противоречий. Если США делают ставку на Арахамию, то британцев представляют Зеленский, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, Порошенко. Поэтому надо создавать правительство, в котором будут представители разных партий. Но сама должность председателя парламента по конституции предусматривает в некоторых случаях исполнение обязанностей президента. Это возможно в четырех случаях: по состоянию здоровья президента, в случае смерти главы государства, по собственному заявлению президента об уходе и в случае импичмента. Если Зеленский договорится с американцами и британцами о личной безопасности, то он уже хорошо упакован, он понимает, что рано или поздно придется уезжать. Не исключено, что он может написать заявление, что уходит по состоянию здоровья, тогда будет запущен процесс выборов президента. Понятно, что тот, кто занимает должность председателя парламента, будет иметь преимущество. Поэтому там драка будет очень серьезная. Недовольство возрастает, и на кого-то надо это списать. И Зеленский может стать заслуженным козлом отпущения», — добавил бывший парламентарий.
Олейник предположил, что Тимошенко может вернуться в кресло украинского премьера.
«Скорее всего, на эту должность будут искать опытных политиков. Тимошенко считает себя таким человеком. Кроме того, она тесно связана с Вашингтоном», — подытожил он.
Ранее социолог и политолог Евгений Копатько заявил, что предпосылок к значимым политическим переменам, как под давлением Запада, так и из-за влияния внутренних сил, на Украине в настоящий момент нет.
