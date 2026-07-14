Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку все правительство, чтобы избавиться от популярного в народе министра обороны Михаила Федорова, рассказал НСН экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Уходящая в отставку с поста премьера Украины Юлия Свириденко займет должность главы офиса Зеленского. Нынешний его глава — Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) — станет министром обороны. Об этом заявила депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк. Олейник посчитал это назначение неслучайным.