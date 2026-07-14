Отставку правительства Украины связали с устранением конкурента Зеленского
Президент убрал популярного министра из политики с помощью премьер-министра, заявил НСН Владимир Олейник.
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку все правительство, чтобы избавиться от популярного в народе министра обороны Михаила Федорова, рассказал НСН экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Уходящая в отставку с поста премьера Украины Юлия Свириденко займет должность главы офиса Зеленского. Нынешний его глава — Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) — станет министром обороны. Об этом заявила депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк. Олейник посчитал это назначение неслучайным.
«Вся затея с отставкой правительства начиналась только ради того, чтобы убрать министра обороны Михаила Федорова. Дело в том, что он неплохо себя зарекомендовал с точки зрения популярности в украинском обществе. Он как и все мечтает быть президентом, но не видит перспективу Зеленского, даже мог общаться с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. А во-вторых, у него самое вкусное министерство с точки зрения закупок, а он не всегда отдавал долю военным и мог перенаправлять их в своих интересах. Федорова можно было бы убрать проще, если бы сам Зеленский направил обращение в парламент, но он понимает, что его сразу раскритикуют за то, что он убирает конкурентов. Поэтому премьер-министр уходит в отставку, а за ней и все правительство. Зеленский получает своего человека на этом посту», — подчеркнул он.
Олейник добавил, что при Буданове армия станет воевать только хуже.
«Сама фигура Буданова не повлияет именно на управление армией. Это полностью идет извне. Свириденко еще никуда не ушла, а уже было известно, что она поедет послом в США. А кандидатуру министра обороны надо согласовать на военной базе НАТО “Рамштайн”. Потому что могут это лицо не принять. Эта должность в новом правительстве будет расстрельной. Россия найдет противодействие дронам, а только они спасают сейчас линию украинского фронта от нехватки личного состава. Да и денег у Украины нет. В этом году должны были дать $45 миллиардов, но только в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала и сказала, что наконец-то даст $3 миллиарда. А где остальные? Без денег ситуация просто ухудшится, так как они имеют ключевое значение на фронте»,— отметил он.
Ранее Олейник объяснил НСН, зачем Зеленский устроил теракт в Монако.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Международная федерация гребного спорта отказалась возвращать россиянам флаг и гимн
- Основанную 350 лет назад пивоварню Eichbaum закроют в Германии
- В Раде заявили, что украинские министры узнали об отставке из поста Зеленского
- Поджечь бумажку: Спасатели рассказали, как не задохнуться в «ядовитом» подвале
- Отставку правительства Украины связали с устранением конкурента Зеленского
- Путин назвал причину укрепления рубля
- Аксенов: В Крыму на время ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно
- Неприятные новости: Как Венгрия собирается «закрыть двери» перед Россией
- Dota против деменции: Зачем пенсионерам популярные компьютерные игры
- Михалков: Искусственный интеллект не существует в отдельности от человека